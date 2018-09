Ce n’est pas un « C » que Pacioretty devrait avoir sur son chandail, c’est un « T » comme dans paquet de troubles. Incapable de s’entendre avec le Canadien, il a même trouvé le moyen de se pogner avec son agent. Faut le faire. Autrement vu, il n’y a que lui qui a raison. Il exige un contrat que son travail et son implication ne valent pas avec ses 17 petits buts. John Tortorella l’avait bien évalué quand il l’a écarté des meilleurs de la Ligue à la Coupe du monde, il y a deux ans. Il n’est pas normal que l’on soit incapable de trouver un centre à Monsieur après 10 saisons. Il est devenu très timide dans les coins, il ne se salit jamais la face devant le filet et il chiale. Tout un leader, tout un exemple pour les jeunes ! Il a pas mal plus l’air d’un suiveux que d’un meneur. Il ne réalise pas que les autres équipes aussi le voient tricher et ça prendrait un méchant poisson pour lui donner l’argent qu’il demande simplement en observant son implication, et ce, en ne consultant même pas les statistiques.

IL A ÉCHAPPÉ LE BALLON

Ce gars-là ne marquera jamais plus de 30 buts en s’engageant si peu. Ça doit être très désagréable de se casser les os le long des rampes pour mettre la table à Monsieur qui attend la passe parfaite en haut des cercles où il pourrait s’asseoir avec un café et une cigarette. Cette attitude et cet entêtement sont nuisibles et il sera une distraction pendant le camp d’entraînement. Il le sait très bien et il s’en fout.

Tu as raté ton coup mon grand. L’année cruciale où tu devais démontrer que tu vaux plus cher, tu l’as échappée et les conséquences sont là. Il faut assumer mon T-apitaine.

Max Pacioretrouble