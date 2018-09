Circonscription de Chicoutimi : les enjeux se précisent en vue du scrutin

À moins d’un mois des élections, les enjeux se dessinent dans la circonscription de Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La pénurie de main-d’œuvre est une grande préoccupation dans ce comté de près de 46 000 électeurs. Les candidats sont d'ailleurs souvent interpellés à ce sujet par les citoyens.

«Oui, c’est un enjeu la pénurie de main-d’œuvre et tout ça est relié au développement économique», a soutenu la candidate péquiste Mireille Jean.

«On va travailler sur l’immigration, a affirmé la candidate libérale Marie-Josée Morency. On va travailler aussi avec la main-d’œuvre un peu plus vieillissante, les 50 ans et plus.»

La candidate caquiste entend également travailler sur cet enjeu, qui touche bien des secteurs, dont celui de la santé.

«Cette semaine, j’irai justement sur deux étages de l’hôpital pour constater comment ça se passe la surcharge de travail», a indiqué Andrée Laforest.

La lutte à la pauvreté est également identifiée comme un enjeu important dans le comté de Chicoutimi.

«Il y a 40 % des salariés qui ne gagnent même pas 20 000 $ par année, a souligné le candidat de Québec solidaire, Pierre Dostie. Donc le 15 $ de l’heure, auquel Québec solidaire s’est engagé, serait une politique profitable pour eux.»

Les électeurs de Chicoutimi se disent également préoccupés par l’accès aux médecins de famille, les services aux aînés, l’exode des jeunes et l’environnement.