Comment protéger mon fils handicapé contre le fisc?

La presque totalité de mes économies est placée dans mes REER depuis que, l’an dernier, alors que j’atteignais 60 ans et qu’un épisode de maladie est venu troubler ma tranquillité, j’ai décidé de vendre ma maison pour aller en logement. Je craignais de ne pouvoir retourner au travail, et comme je suis responsable de mon fils de 33 ans qui est handicapé et qui vit à mes crochets, je préférais lui laisser des biens en argent facilement transférables en le mettant par le fait même à l’abri du besoin.

Je pensais alors que je pouvais « rouler », pour employer un jargon connu, mes REER vers mon fils comme on peut le faire pour un conjoint. Mais ma sœur vient de me dire que ce dernier verra la somme totale directement imposée avant de la toucher. Est-ce vrai ?

Anonyme

Si je me fie aux sages propos de Fabien Major, collaborateur finance au Journal, dans le cas d’un enfant handicapé, il est autorisé de « rouler » le régime comme s’il s’agissait d’un conjoint. Ce seront alors les versements qui seront imposables.