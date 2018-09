Des affiches électorales vandalisées par dizaines

Des dizaines d’affiches électorales ont été vandalisées à Sherbrooke dans les derniers jours. L’équipe du candidat libéral Luc Fortin a d’ailleurs déposé une plainte officielle à la police.

En tout, 32 affiches ont été abimées depuis le 29 août dernier, selon la plainte, des gestes que dénonce le ministre sherbrookois.

«De tels actes ne font pas du tout progresser le débat démocratique. Les divergences d’opinions sont à la base même de la politique. Néanmoins, le vandalisme ne fait qu’envoyer le message suivant: il est plus facile d’attaquer une image que de débattre des idées. Comment motiver l’implication politique quand on s’attaque directement à l’image des gens et qu’on les insulte?» a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Les affiches du candidat caquiste dans la circonscription de Sherbrooke, Bruno Vachon, ont également été ciblées par les vandales.

Le Service de police de Sherbrooke a ouvert une enquête et sollicite l’aide de la population pour l’aider à retracer les malfaiteurs.