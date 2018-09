Élections 2018 - Ces inconnus qu’on gagne à connaître

Il y a ceux qui dirigent leur parti politique et qui n’habitent même pas leur circonscription. Et il y a les autres qui, bien souvent inconnus de la sphère médiatique, qui osent se présenter aux élections avec comme seul bagage le fait qu’ils et elles soient bien implantés dans leur coin de pays, qu’ils et elles sont plein de bonne volonté ou encore bénéficie d’un certain capital de sympathie dans leur milieu respectif.

Il y a donc ces candidates et candidats encore inconnus qu’on gagne à connaître... voire même à appuyer quand le cynisme et la désillusion passent tout près de faire triompher le confort de notre divan sur la ligne d’attente au bureau de vote.

Qui sont donc ces inconnus qui gagnent à être connus?

Vous les verrez dans une entrevue du journal local, équité dans la couverture médiatique oblige. Elles et ils bien souvent développé un réseau de contacts impressionnants dans leur milieu respectif. Mais elles et ils sont peu connus en dehors de ces réseaux.

Bien souvent, elles et ils osent plonger pour une cause qui leur tient à cœur. Elles et ils ont approché le parti qui porte le mieux cette cause.

À l’inverse parfois, c’est le parti qui les a approchés. Soucieux de leur notoriété relative, le parti espère que cette même notoriété rejaillira sur lui.

Voici quatre suggestions de candidates et de candidats qui gagnent à être connus :

Québec solidaire

Émilise Lessard-Therrien

Photo courtoisie

Aucun lien de parenté. Jeune maman impliquée, qui a rassemblé une foule record à Rouyn-Noranda-Témiscamingue, aussi grosse que celle de Mercier à Montréal selon les dires de la journaliste du Devoir qui accompagnait la tournée de QS en Abitibi-Témiscamingue il y a quelques jours. Conseillère municipale, entrepreneure, elle est originaire de la région.

Parti québécois

Chantal Beauchemin

Photo courtoisie

Je la connais d’une autre époque. Celle du CEGEP à Granby. Impliquée dans la vie étudiante, c’était une redoutable joueuse d’impro. Aujourd’hui enseignante, j’aimerais bien voir comment son « bon vieux fond » que je connaissais, prendrait forme comme députée de la circonscription d’où je suis originaire (Granby) et ainsi battre un vieux routier, François Bonnardel (CAQ).

Coalition avenir Québec

Joëlle Boutin

Photo courtoisie

Je ne la connais pas. Mais elle présente tout un parcours professionnel : impressionnant. D’abord pilote d’avion professionnelle, elle trempe aujourd’hui dans le milieu des relations publiques, après avoir œuvré en économie et en environnement. Et en prime, elle se présente dans Jean-Talon à Québec où il semble qu’elle ait des chances de déloger le ministre actuel de l’Éducation, Sébastien Proulx (anciennement de l’ADQ).

Parti libéral du Québec

Mathieu Huot

Photo courtoisie

Popularisé récemment par un reportage qui révélait ses critiques à l’endroit de son propre parti, le candidat de Lac-St-Jean a sûrement plus que ces critiques dans son sac. Jusqu’à tout récemment coordonnateur aux affaires sociopolitiques et à la recherche de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), ce dernier était aussi membre de QS car selon les dires son V-P, la FECQ «encourage ses officiers, depuis de longues années, à être membres de tous les partis politiques. Cela permettrait d’effectuer “plus facilement” des représentations politiques auprès de toutes les formations.»

Porter la voix de qui?

Il y en a donc pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Mais méritent-ils et elles pour autant notre appui? Veut-on du changement pour du changement, du changement dans la continuité ou encore un « vrai changement»?

Veut-on cela davantage que d’appuyer un candidat «bien de chez nous», pour qui représenter le peuple auprès de son propre parti et du gouvernement compte plus que de représenter son parti auprès du peuple?

Au-delà des idées et des plate-forme électorales des partis, profitez de la campagne pour questionner celles et ceux qui viendront solliciter votre vote, à propos de leur rôle : sont-ils là pour vous ou pour leur parti?

Au-delà des phrases creuses et de la langue de bois, demandez-leur simplement ce qu’ils feront quand ils seront ou que leurs commettant seront en désaccord avec la position de leur parti : oseront-ils s’inscrire en porte-à-faux et porter la voix de leurs électeurs plutôt que celle de leur parti.

Ne dit-on pas que c’est dans la tourmente que l’on voit s’élever la vertu au-dessus de l’intérêt particulier?

Pour voir les candidates et les candidats de votre circonscription : le Guide de l’électeur préparé par Le Journal.