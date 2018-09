Élections historiques: bof !

La dernière fois que le Québec a élu un nouveau parti, c’était en 1976. Le PQ prenait le pouvoir à la suite d’une campagne survoltée, qui avait soulevé les passions. Rien à voir avec les élections actuelles, qui pourraient pourtant voir élire un parti pour la toute première fois. Un cas de figure rarissime dans notre histoire. Malgré tout, je ne peux m’empêcher de laisser échapper un ennuyé : « bof »!

Je n’ai aucun souvenir de cette soirée de novembre 1976. Je n’allais même pas à la petite école. Mais j’en ai entendu parler. Abondamment. Et chaque fois, avec ferveur.

Des plus vieux, qui ont vécu cette élection historique, m’ont raconté le climat bouillonnant qui réchauffait alors le Québec. Je l’ai lu dans des livres. À l’école aussi, on m’a enseigné à quel point ce 15 novembre de ma petite enfance est devenu un événement marquant pour la nation.

J’ai visionné les images du discours mémorable de René-Lévesque dans un Centre Paul-Sauvé électrisé.

Peu importe notre allégeance politique, nous ne pouvons qu’être d’accord sur un point : cette élection n’a laissé personne indifférent. Le PQ arrivait avec une vision nouvelle; un projet de société qui invitait tous les Québécois à se positionner. Le cœur et la passion ont donc été appelés à voter.

Pas étonnant que 82 % de ceux et celles qui avaient le droit de vote l’ont exercé.

Aux dernières élections, seulement 71 % des électeurs ont jugé qu’il valait la peine de se déplacer pour aller mettre leur « X » là où se logent leurs convictions.

Quel pourcentage des votants iront aux urnes le premier octobre?

Je ne parierais pas 5 cents sur la probabilité que l’on dépasse le dernier taux de participation.

La troisième fois de notre histoire

Et pourtant, si la tendance se maintient - comme le veut l’expression consacrée - le Québec aura à sa tête un parti qui n’a jamais été élu auparavant; ce qui n’est arrivé que trois fois dans notre histoire.

Pas banal!

Outre le PQ, en 1976, il y a eu, 40 ans plus tôt, en 1936, l’Union nationale. Le parti de Maurice Duplessis (fusion entre le Parti conservateur du Québec et l'Action libérale nationale) venait mettre un terme à 60 ans de ping-pong entre les Conservateurs et les Libéraux.

Malgré ce contexte historique, cette campagne ne soulève pas les passions.

Quand la gestion des affaires courantes remplace la vision et les idéaux

Ce ne sont pas la multiplication des promesses pour tenter d’améliorer la gestion des affaires courantes de l’État ni les attaques à répétition envers les adversaires qui provoquent des débats enflammés dans les chaumières et le désir de se mobiliser.

Ce sont les idéaux communs ainsi que les visions d’une société encore à bâtir et à inventer, qui nous font rêver et donnent envie d’y prendre part. Pays ou pas.

Le soir du 15 novembre 1976, René Levesque nous disait dans une phrase qui est passée à l’histoire et a galvanisé le Québec : « On n’est pas un petit peuple. On est peut-être quelque chose comme un grand peuple. »

Le premier octobre prochain, si François Legault est en effet élu premier ministre, qu’aura-t-il à nous dire pour nous faire sentir que l’on construit avec lui un projet de société plus grand que nous-mêmes et marquer vraiment l’histoire?