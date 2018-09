En attente de résultats importants ? Méditer pour gérer vos émotions

Relaxnews

Comment rendre une attente moins pénible et moins angoissante ? Méditer pourrait être le bon antidote pour tordre le cou aux ruminations et mauvaises prédictions, suggère une étude américaine publiée ce jeudi 30 novembre.

Pour la première fois, une étude s'est penchée sur les bienfaits de la méditation utilisée dans le contexte spécifique d'une attente génératrice de stress, comme celle des résultats d'un examen, d'analyses médicales ou encore de l'issue d'un entretien d'embauche.

D'après les résultats d'une expérience menée auprès de 150 étudiants en droit, il vaudrait mieux laisser libre cours à ses pensées et à ses émotions dans le moment présent plutôt que de chercher à les éviter en cherchant par exemple à se distraire, rester positif à tout prix ou au contraire imaginer le pire.

La technique phare qui pourrait nous aider à atteindre ce lâcher prise salvateur est la "mindfulness", ou méditation de pleine conscience, développée aux États-Unis dans les années 1970 et reconnue scientifiquement pour apaiser les niveaux de stress, selon l'étude.

Au moins une fois par semaine pendant quatre mois, les étudiants ont suivi une séance audio de méditation de 15 minutes au moins une fois par semaine, tout en attendant les résultats de leur examen d'entrée en école d'avocats.

"Nous savons que la rumination et les soucis sont désagréables et néfastes pour notre santé et notre bien-être, il est donc important de chercher des solutions à ce type d'états mentaux douloureux", soutient Kate Sweeny, psychologue à l'université de Californie à Riverside.

D'après les observations, la méditation de pleine conscience serait efficace pour retarder la technique qui consiste à se préparer au pire, une méthode anti-stress contre-productive si elle intervient trop tôt avant les résultats. À l'inverse, être optimiste n'est pas forcément le bon moyen de se préparer à d'éventuelles mauvaises nouvelles.

Ainsi, la méditation de pleine conscience apparaît comme le meilleur outil pour gérer son stress. La pratique permet en effet de gérer ses émotions différemment, sans élaborer de tactique particulière et en se connectant à sa météo intérieure dans l'instant présent, sans jugement et sans attente.