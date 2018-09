Hydroélectricité: la CAQ sera le gouvernement des barrages, dit Legault

THETFORD MINES | Un gouvernement caquiste en fera davantage que n’importe qui d’autre depuis Robert Bourassa pour développer l’hydroélectricité, dit François Legault.

«Il n’y a jamais eu un autre parti, depuis [le Parti libéral de] Robert Bourassa, qui va autant développer l’hydroélectricité que la CAQ. C’est meilleur pour l’environnement et c’est moins coûteux que la plupart des autres centrales», a lancé le chef caquiste ce mardi lors d’un point de presse à Thetford Mines.

François Legault fait de sa Baie James du XXIe siècle le fer de lance de sa politique environnementale. «La plus grande contribution que le Québec peut faire pour la planète, ce serait d’exporter plus d’électricité. On est chanceux, on a des barrages, on peut en ajouter. Il faut remplacer des centrales au charbon, des centrales au gaz et des centrales nucléaires par de l’hydroélectricité», a lancé le chef caquiste.

Lorsqu'il a annoncé son plan en 2016, M. Legault promettait de créer des milliers d'emplois payants avec la construction de barrages. Mais Hydro-Québec a actuellement d’importants surplus d’électricité.

M. Legault estime qu’ils vont disparaître d’ici 15 ans, et peut-être beaucoup plus rapidement si la société d’État conclut des ententes d’exportation avec le Massachusetts et New York. La construction de nouvelles centrales devra toutefois attendre leur disparition. Il lancerait donc, dans un premier mandat caquiste, des études pour préparer la construction de nouvelles centrales hydroélectriques.

Cibles de réduction des GES

François Legault a aussi demandé à Philippe Couillard d’être plus transparent et de révéler où en est le Québec par rapport à ses objectifs de réduction des GES en 2020. Il soupçonne que le gouvernement n’y arrivera pas.

«On appuie les objectifs. Mais je ne suis pas en mesure, dans l’opposition, de voir si la tendance est dans la bonne direction. Si la tendance n’est pas dans la bonne direction, il faudra la corriger», a-t-il dit.

Contrairement aux budgets des différents ministères, les prévisions année par année du gouvernement, en matière d’émission de GES, ne sont consignées dans aucun registre précis, a-t-il regretté.

Il veut faire le ménage dans le fonds vert et investir davantage en transport collectif.