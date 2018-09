Il marche 65 km le jour de ses 65 ans

Marcel Croteau et Lucien Janvier, 72 ans, ont commencé à marcher sur les pistes cyclables de Trois-Rivières à 4 h mardi matin. Ils ont terminé leur parcours à 20 h 45. Ils faisaient des pauses d’environ 20 minutes à chaque boucle de 12 km.

« Je suis vraiment fier, mais c’est un défi que je ne referai plus. Je reste content de l’avoir fait parce que ça a été une expérience extraordinaire », a dit M. Croteau après avoir terminé son aventure.

Il marchait au profit du centre Accalmie, qui aide les personnes souffrant de détresse psychologique. Il y a passé 21 jours il y a maintenant six ans.

Celui-ci s’est toujours tenu en forme, mais a aussi passé à travers une période noire après avoir démarré une franchise Arachides Dépôt et Plus.

« Je voulais faire travailler mes brus qui n’avaient pas d’ouvrage. J’ai eu ça six mois et je suis tombé malade. J’étais en dépression », raconte le retraité de Postes Canada qui n’avait jamais eu de commerce.

Il y a six ans, un soir d’hiver, M. Croteau a téléphoné à un ami pour lui dire qu’il ne voulait plus vivre. Tout allait mal en même temps.

Jean-Louis Moquin est allé le chercher et l’a hébergé chez lui. Après quelques jours, M. Croteau pliait bagage pour l’Accalmie.

Le camionneur a commencé à marcher après avoir pris du mieux, puis s’est mis au taekwondo et à la méditation. Il a perdu plus de 60 livres et il a aujourd’hui sa ceinture noire.