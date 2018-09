Il y a un âge pour tout

Je me suis senti interpelé ce matin par la lettre de cette « mère ambivalente » qui vous demandait comment réagir devant sa fille qui souhaite à 14 ans faire refaire son nez qu’elle n’aime pas. Vous lui avez fait une excellente suggestion en l’invitant à se ranger dans le sens conseillé par les spécialistes, à savoir d’attendre qu’elle ait 18 ans pour s’assurer que la décision soit prise alors qu’elle sera sensée être mature.

Ma petite-fille a subi semblable opération à 18 ans justement. Car il est important que le corps soit formé pour être bien certain que le nez qu’on a ne nous plaît vraiment pas. Et si à cet âge sa fille veut encore améliorer son nez, ce sera important d’acquiescer pour améliorer la confiance en elle de cette jeune fille. Ça peut se faire gratuitement au public, bien que les listes d’attente soient fort longues, ou au privé si on peut en assumer les coûts.

Papi J.P.

Petite précision d’importance, si l’intervention est purement esthétique, la RAMQ ne rembourse pas et les interventions se font dans le privé.