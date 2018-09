Je sors, je reste

Coup de cœur

MODE et ART : Gothico/ Exotico

Photo courtoisie

Lorsque la mode et l’art se marient, on assiste à l’exposition-boutique Gothico/Exotico. Élaboré et créé par le designer MARKANTOINE, on y trouve des pièces uniques et exclusives, qui laisse entrevoir l’influence glauque, gothique et ensorcelé de sa nouvelle collection. Le créateur s’est entouré de l’artiste-peintre «zombyïste» Charlo et du scénographe Faust O’Salem, question de nous transporter dans son univers tiré tout droit des contes médiévaux. L’exposition sera ouverte au public jusqu’au 6 octobre prochain. *Ce soir à 20h30 à la Galerie Ausgang, 6524 rue Saint-Hubert

Je sors

ART

Bombay Sapphire Artisan Series

Photo courtoisie

Place aux artistes émergents en arts visuels! En effet, le concours Bombay Sapphire en collaboration avec la plateforme Artsy, laisse la chance à 27 artistes montréalais d’exposer leurs œuvres. Ceux-ci ont été sélectionnés parmi plus de 5000 artistes du Canada. Ce soir, les passionnées d’art pourront découvrir leurs créations et en savoir plus sur cette compétition internationale, dans une ambiance festive avec cocktails et bouchées. *Ce soir à 19h au Centre Phi, 407 rue Saint-Pierre

THÉÂTRE

Oslo

Photo courtoisie

1993. Oslo. Un accord est signé. Une page de l’histoire vient de tourner. D’après la pièce de l’auteur américain J.T. Rogers, le conflit destructeur est à sa fin, entre deux peuples ennemis : Israël et la Palestine. Ce thriller humaniste met en scène des hommes et des femmes qui ont tous risqué pour faire régner la paix. *Ce soir à 19h30 au Théâtre Jean-Duceppe de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

DANSE

Pythagore mon corps

Photo courtoisie

Dans le cadre du Festival Quartiers Danses, la chorégraphe Stacey Désilier présente le sextet Pythagore mon corps, dans lequel six interprètes expriment les pulsions animales enfouies dans chaque être humain. Les danseurs bougent au rythme de la musique lourde et aux percussions de fréquence lente. *Ce soir à 17h à la Place Émilie-Gamelin, 1500 rue Berri

THÉÂTRE

Pôle Sud- Documentaires scéniques

Photo courtoisie

La romancière Anaïs Barbeau-Lavalette et le comédien Émile Proulx-Cloutier unissent leurs forces pour créer la pièce Pôle Sud, un théâtre-documentaire poignant. Sur les planches, on retrouve non des acteurs, mais plutôt Jacqueline, une vraie ex-effeuilleuse, Serge, un sculpteur-soudeur, Johanne, une ancienne toxicomane, qui habitent tous dans le quartier Centre-Sud de Montréal. *Ce soir à 20h à L’Espace Libre, 1945 rue Fullum

HUMOUR

Ladyfest

Photo courtoisie

Le festival d’humour Ladyfest est de retour pour une deuxième année et met en vedette plusieurs humoristes féminines de Montréal et d’ailleurs. Pour rire un bon coup, rendez-vous au Théâtre Sainte-Catherine qui présente plusieurs numéros, pendant une semaine entière. *Ce soir à 21h au Théâtre Sainte-Catherine, 264 rue Sainte-Catherine Est

Je reste

LIVRE

Un poignard dans un mouchard de soie

Photo courtoisie

Le nouveau roman de Robert Lalonde, nous plonge dans l’univers de personnages colorés au destin fabuleux. On y trouve Romain, un professeur de philosophie à la retraite, en deuil. Puis, il y a Irène, une actrice célèbre qui se fait vieillissante. Toutefois, une chose les réunis : Jérémie... *Sorti le 5 septembre

DVD

Identités

Photo courtoisie

Le long métrage québécois Identités raconte l’histoire de Christopher Bégin, issu d’une famille dysfonctionnelle. Dès l’adolescence, il tombe dans le monde de la criminalité en vendant de la drogue et lâche l’école rapidement. Puis, il se fait ami avec d’autres délinquants qui lui montrent l’art de l’escroquerie. Un jour, il en a assez et doit s’esquiver avec ruse de ce monde de malfaisants. *Sorti le 4 septembre

TÉLÉ

Mères à boutte – Pas le temps de souffler!

Photo courtoisie

Pour celles qui n’ont que le portrait parfait de la maternité, détrompez-vous! Dans cette série-documentaire, on suit le quotidien, le haut et les bas de cinq jeunes mères : Marie-Ève Piché (Maman Caféine), Maude Michaud (La parfaite maman cinglante), Melissa Maya Falkenberg, Marie-Pier Allard et Vicky Fortin-Mathieu. Une chose est sûre : elles en ont plein les bras et ce n’est pas si facile d’être maman. *Ce soir à 21h sur les ondes de Canal Vie