Jour J – 26 : Ça roule carré

Quand on organise une campagne électorale, on veut diminuer au maximum les imprévus.

Que ce soit les pannes d’autobus, les changements d’horaire ou les surprises que réservent les candidats, tout ce qui ne fait pas partie du plan de match se transforme en munition pour les adversaires.

Dérapage imprévisible

On apprenait récemment que le candidat du Parti québécois dans Gaspé, Sylvain Roy, devait entreprendre des traitements contre un cancer. Rien à reprocher à monsieur Roy. Au contraire, sa détermination à combattre la maladie et sa volonté de continuer à servir ses électeurs lui méritent l’admiration de tous.

Cependant, cet imprévu oblige le PQ à revoir une partie de sa campagne pour s’assurer une visibilité dans Gaspé et montrer un soutien indéfectible au député sortant, élu à 2 reprises depuis 2012. Une situation inattendue qui ajoute de la complexité à un plan de match déjà assez chargé.

Des cailloux dans les souliers

PLQ

Chez les libéraux, la tempête Bourdon semble à peine se calmer. Il aura fallu plus d’une semaine pour que l’équipe de Philippe Couillard réussisse à prendre les dessus sur ce dossier qui a fait le bonheur de ses adversaires.

Accueillir un candidat à la dernière minute, c’est accepter de composer avec un nouveau violon dans un orchestre bien accordé. Il faut parfois quelques minutes avant que tout le monde prenne le bon rythme.

CAQ

Le chef libéral n’est pas le seul à avoir eu du fil à retordre. Depuis 1 semaine, on dirait que la guigne est tombée sur la CAQ, qui perd à nouveau un joueur.

On apprend en effet que l’un de ses candidats vient d’être remercié parce qu’il a eu de nombreux démêlés avec la Régie des alcools, des courses et des jeux et avec la CNESST.