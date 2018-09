La rentrée sans se ruiner

Le retour à l’école rime souvent avec magasinage intensif. Lorsque la course pour se procurer les fournitures scolaires est terminée, il reste la partie plus agréable : celle de compléter la garde-robe des enfants. Voici donc nos looks coup de cœur pour une rentrée qui plaira certainement à tous les budgets.

Cet automne, la tendance suit vraiment le même courant que chez les adultes, mais avec des détails plus cool et amusants. On mixe les imprimés de fleurs avec les rayures ou les fameux carreaux qui sont un must de l’automne. Les carreaux sont en tête parmi les tendances ; il y en a dans toutes les collections, de toutes les couleurs et de tous les formats. Ça va du pied de poule, au Prince de Galles en passant par les carreaux de style bûcheron.

Les cotons ouatés ont aussi la cote en version X large, ce qui peut être pratique pour les enfants qui grandissent rapidement. La salopette non seulement en denim, mais aussi dans plusieurs matières, effectue un retour fabuleux !

Les couleurs vives viendront ensoleiller les jours d’automne les plus sombres. Le jaune, l’orange, le rouge, le jade et le rose sont aussi populaires chez les garçons que chez les filles et revampent les looks monochromes. Côté chaussures, ce sont les baskets qui remportent la palme et qui se portent avec tous les styles.

Bon magasinage de la rentrée !

Merci à l’École des Marguerite de L’Île-des-Sœurs.

* Nous avons arrondi les prix.

POP UP de couleurs

Photo Martin Alarie

Les MAXI carreaux

Photo Martin Alarie

Accent de ROUGE

Photo Martin Alarie

On mixe les IMPRIMÉS

Photo Martin Alarie

Touche de ROSE sur fond noir et blanc

Photo Martin Alarie

Pour faire changement du bleu, le JADE

Photo Martin Alarie

