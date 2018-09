Lada dévoile un nouveau concept et il n’a vraiment pas l’air d’une Lada

Lada n’a pas laissé de très bons souvenirs aux automobilistes québécois.

Ses produits abordables et rustiques ont difficilement passé l’épreuve du temps, si bien qu’encore aujourd’hui, le nom Lada a une signification très péjorative chez nous.

En Russie, toutefois, le constructeur automobile a poursuivi son bout de chemin. Et force est d’admettre qu’on est maintenant à des années-lumière des vieux Niva des années 90.

Lada 4x4 Vision Concept

Le dernier exemple vient tout juste d’être présenté au Salon de l’auto de Moscou, où Lada a dévoilé un concept de véhicule 4x4 au design plutôt audacieux.

Simplement baptisé 4x4 Vision Concept, ce véhicule hors-route arbore une allure à la fois robuste et moderne. Malgré un court empattement et une silhouette qui laisse croire qu’il s’agit d’un véhicule à deux portes, le concept russe propose bien quatre portières. Celles d’en arrière s’ouvrent en sens inverse et permettent une meilleure accessibilité à bord.

Lada 4x4 Vision Concept

À l’intérieur, l’habitacle laisse une grande place à la technologie avec deux immenses écrans tactiles, un derrière le volant et un autre au centre de la console. Les boutons tactiles au volant rappellent d’ailleurs drôlement le Range Rover Velar...

Lada 4x4 Vision Concept

Land Rover Ranger Rover Velar

Bien que très impressionnant, ce nouveau concept de Lada n’atteindra jamais l’étape de la production. Aucun détail n’a donc été avancé quant à la mécanique qui se cache sous le capot.

Le constructeur entend tout de même s’inspirer du 4x4 Vision Concept dans le cadre du développement de ses prochains modèles. Ça promet!