L’art du lâcher prise est-il à ma portée?

J’ai l’impression que pour régler les problèmes qui s’accumulent dans ma vie depuis des années, il va falloir que je change ma façon de les analyser dans leur ensemble. J’ai 47 ans. J’ai vécu 22 ans avec le père de mes enfants et notre séparation fut un enfer. Les enfants ne me pardonnent pas d’avoir laissé leur père alors que j’ai enduré ses folies pendant trop d’années, et lui ne me pardonne pas de l’avoir abandonné alors qu’à ses yeux je devrais être heureuse d’être avec un être aussi fantaisiste. Mais voyez-vous, j’en avais assez de tout faire dans la maison en plus d’assumer le maximum financièrement pour lui permettre de se lancer dans des projets aussi hasardeux que peu rentables au final.

Comme je dois en plus en tant que fille unique m’occuper de ma mère souvent malade, je ne sais plus où donner de la tête. On dirait que tout s’écroule autour de moi et que je suis incapable d’arrêter l’hécatombe. Ma cousine avec qui je suis très amie et qui connaît les tenants et aboutissants de ma situation m’a dit à peu près ce qui suit la semaine dernière quand on est allé prendre un café ensemble : « Ma fille, il va falloir que tu lâche prise sur quelque chose sinon tu vas te retrouver sur le dos dans pas longtemps! »

Je ne sais pas trop ce que ça veut dire « lâcher prise », mais j’aimerais tellement savoir comment m’y prendre pour que mes enfants comprennent que je ne pouvais plus continuer à soutenir leur père, un homme totalement inconscient de ses responsabilités, pas plus que je ne peux continuer de m’occuper seule de ma mère qui me gruge le peu de temps libre que j’ai. Comment faire comprendre aux autres que je ne suis pas une sur-femme?

Mère et infirmière à temps plein

Lâcher prise dans votre cas consisterait à retrouver une totale confiance en vous qui vous permettrait de ne pas exiger de vous-même plus que vous ne pouvez donner. Vous vous laissez envahir par tout le monde, et d’après ce que je constate, vous ne vous faites entendre que lorsque vous êtes rendue à bout.

Voici quelques lignes à méditer sur le lâcher prise, conseillées par Geneviève Lessard : « Lâcher prise, ce n’est pas se montrer indifférent, mais simplement admettre que l’on ne peut agir à la place de quelqu’un d’autre. C’est reconnaître son impuissance, au sens où l’on admet que le résultat final n’est pas toujours entre nos mains. Ce n’est pas prendre soin des autres en faisant preuve d’une totale abnégation, mais se sentir concerné par eux. C’est ne pas materner les autres, mais srutout leur permettre d’affronter la réalité. »