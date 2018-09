Le bar d’un candidat de la CAQ accumule les infractions

Un candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) présenté comme un gestionnaire champion des familles s’est fait pincer à de multiples reprises pour présence de mineurs dans son bar, en plus d’enfreindre la loi sur l’équité salariale.

«Sérieuses lacunes à l’égard du contrôle des mineurs à l’établissement», «engagement non respecté», «facteurs aggravants alourdiss(a)nt la sanction», «cas de multiples récidives» nécessitant «une sanction qui comprend des considérations punitives et exemplaires». Le moins qu’on puisse dire, c’est que le candidat de la CAQ dans St-Jean, Stéphane Laroche, se fait taper sur les doigts à répétition par la Régie des alcools, des courses et des jeux dans les dernières années.

Son bar O’Bock, situé à proximité du cégep de St-Jean, s’est retrouvé à quatre reprises devant la Régie pour des manquements concernant les mineurs, une situation jugée «troublante» par la Régie, selon des documents consultés par notre Bureau d’enquête.

Au début 2018, le bar s’est vu imposer une sanction doublée en raison de manquements répétitifs.

Le bar O’Bock a également été sanctionné l’an dernier par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) pour ne pas s’être «acquitté de ses obligations en matière d’équité salariale». L’entreprise n’a pas réalisé de démarche pour assurer l’équité salariale alors qu’elle avait plus de dix employés.

Au début 2017, la Régie a également tapé sur les doigts du bar pour des publicités incitant à une consommation d’alcool non responsable, notamment une faisant la promotion du «beer pong».

Stéphane Laroche est actuellement le seul actionnaire et administrateur du bar O’Bock, selon le Registre des entreprises du Québec.

Au début juillet, le bar a annoncé qu’il allait fermer ses portes, mais un article publié au début août dans le Canada français indiquait que la fermeture n’était que temporaire.

«Ça ne le disqualifie pas»

Contacté par notre Bureau d’enquête, un porte-parole de la CAQ, Mathieu St-Amand, nous a dit que le candidat Laroche n’était pas disponible pour commenter les jugements contre le bar O’Bock.

Il nous a dit que la CAQ était au courant des problèmes du bar. «M. Laroche a été entièrement transparent. Ça ne le disqualifie pas pour occuper une fonction publique », a-t-il affirmé.

Selon M. St-Amand, Stéphane Laroche a tenté d’améliorer le contrôle des mineurs dans son bar en exigeant que les personnes produisent deux cartes d’identité. «Dans un cas devant la Régie, le barman s’est fait distraire et un mineur est passé derrière lui. Dans un autre cas, la fille est rentrée «avec une fausse carte»», nous a-t-il dit.

Dans le troisième cas, selon M. Amand, la direction du bar s’est fait surprendre par l’arrivée inattendue en fin de soirée d’un autobus où se trouvaient des mineurs.

Pour ce qui est de l’infraction, Mathieu St-Amand nous a assuré que «tous les employés du bar étaient payés le même salaire, hommes et femmes».

Sur le site de la CAQ, Stéphane Laroche est présenté comme un «gestionnaire altruiste et généreux». «Ce père de deux jeunes enfants est la personne qu’il nous faut pour faire des gains concrets et défendre les familles de la circonscription de Saint‐Jean», assure la CAQ.

Longue liste d’infractions

Jugement 1

Régie des alcools, des courses et des jeux

12 décembre 2011

Suspension d’un jour du permis du bar

La compagnie «n’a pas pris les mesures appropriées pour empêcher la présence de mineurs dans son établissement, puisqu’une jeune mineure a réussi à se faufiler à l’intérieur, par l’escalier de l’entrée».

Jugement 2

Régie des Alcools, des courses et des jeux

14 juillet 2014

Suspension de trois jours du permis du bar

«Malgré les mesures de contrôle additionnelles mises en place par M. Laroche, une personne mineure a réussi à entrer dans le bar le 12 décembre 2011, une autre le 25 août 2012 et une troisième le 6 juillet 2013.» [...]

Jugement 3

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

27 juin 2017

Le bar se fait épingler pour ne pas avoir réalisé un «exercice d’équité salariale» tel qu’exigé pour les entreprises de plus de 10 employés

«La Commission exige que l’employeur [...] détermine les ajustements salariaux nécessaires afin d’accorder, pour un travail équivalent, la même rémunération».

Jugement 4

Régie des alcools, des courses et des jeux

12 février 2018

Suspension de six jours du permis du bar. La sanction est doublée «en prenant en considération l’historique problématique de l’exploitation»

«Deux mineurs ont été interceptés à l’établissement de la titulaire le 6 avril 2015. [...] Un des mineurs a pu consommer des boissons alcooliques sans qu’aucune vérification soit effectuée à son égard».

Autre infraction

Le 2 octobre 2017, la Régie a fait parvenir au bar un « avis au titulaire » pour une liste de prix non affichée, une publicité annonçant la consommation gratuite de boissons alcooliques et des publicités incitant à la consommation non responsable, à savoir le jeu de « beer pong ».