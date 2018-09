Le caquiste Christian Dubé contre le développement pétrolier

Le candidat caquiste Christian Dubé est personnellement opposé à l’exploitation des hydrocarbures au Québec, même si la CAQ y est favorable.

«Fondamentalement pour moi on devrait regarder ailleurs», a lancé M. Dubé en entrevue au 98,5 FM mardi.

«Je vais vous parler de ma position personnelle. Moi je n’y crois pas. Je crois qu’il y a une transition à faire. Il faut regarder d’autres alternatives. On a le privilège d’avoir une capacité énergétique, hydraulique fantastique et on devrait aller vers ça», a affirmé M. Dubé, qui était jusqu’à jeudi premier vice-président à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

La question de l’exploitation des hydrocarbures au Québec par un gouvernement dirigé par la Coalition avenir Québec (CAQ) a fait les manchettes cette semaine après que le parti a fait disparaître de son site internet les mots «pétrole» et «gaz».

François Legault a toutefois précisé que la CAQ n’y était pas opposée s’il y avait acceptabilité sociale. Le chef caquiste a également soutenu qu’il ne serait pas opposé à l’exploitation de pétrole sur l’île d’Anticosti si une entreprise était intéressée au projet, mais que le gouvernement n’agirait pas comme promoteur.