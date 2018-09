Les amis, réjouissons-nous !

Le Québec est la province où l’on paie le plus d’impôts au Canada !

Yeah ! On est numéro un ! Number one ! Numero uno !

En haut de la liste !

BRAVO À TOUS !

Nous n’avons pas ménagé nos efforts, tous les gouvernements qui se sont succédé ont travaillé d’arrache-pied pour trouver des nouvelles façons de nous siphonner, mais tout ce travail a fini par porter ses fruits.

Prochaine étape : devenir les premiers au monde !

Je vise haut, je sais, mais c’est possible. Actuellement, seuls le Danemark et l’Islande nous dépassent.

Heureusement, lorsque j’écoute les chefs de parti durant cette campagne, je me dis que nous avons toutes les chances de réussir.

Des cadeaux, en veux-tu, en v’là !

Avec Lisée, Couillard, Legault et Massé, c’est Noël à longueur d’année !

Comme le dit la chanson de Pierre Laurendeau et Roger Magnan, Le père Noël c’t’un Québécois !

Une subvention pour Léon.

Une allocation pour Ninon.

Une déduction pour Gaston.

Une augmentation pour Raymond.

Awèye !

Et qu’est-ce qu’on va faire pour payer tout ça ?

Mais on va nous siphonner encore plus !

On va nous rentrer un oléoduc dans le schtroumpf et on va nous saigner à blanc !

LE TUBE DE DENTIFRICE

Hier, mon ami Jonathan Trudeau déplorait le fait que le Québec refuse d’exploiter ses ressources naturelles.

Mais pourquoi courir le risque de polluer nos belles rivières quand tu as une ressource aussi propre que le contribuable ? Un contribuable, c’est comme un tube de dentifrice. Tu penses qu’il n’y en a plus ? Y en a encore ! Il suffit de presser bien comme il le faut ! Tu le mets dans un étau et tu serres. Un tour ! Un autre ! Encore un autre !

Et quand le citron est bien pressé, quand ses yeux sortent littéralement des orbites, tu peux gratter sa peau pour en prélever le zeste. Tout est potable chez le contribuable.

Si vous croyez que nos chefs pourront nous offrir tous les cadeaux qu’ils nous promettent depuis 10 jours sans fouiller davantage dans notre portefeuille, vous en fumez du bon. On est rendu à combien déjà ? Vingt milliards de dollars de promesses ? Vingt-cinq milliards ?

Bof... Des pinottes.

On est l’une des provinces les plus pauvres du Canada, mais on se comporte comme si on était l’une des plus riches.

Même les provinces qui roulent en carrosse ne se paient pas des programmes sociaux comme les nôtres.

UN BAZOU « PIMPÉ »

Le Québec, c’est une Pacer avec des mags de 22 pouces chromés, des sièges en peau d’autruche et un volant incrusté de pierres précieuses. Un bazou « pimpé ». Après ça, on se demande pourquoi les familles québécoises sont aussi endettées.

Duh !

On imite nos gouvernements !

Rien de trop beau pour la classe ouvrière !

Nos chefs de partis me font penser aux pubs qu’on diffuse la nuit, à la télé.

« Un beau set de couteaux capables de trancher des briques comme du beurre, quatre versements de 1000 $, vous ne payez pas de taxes ! »

Faut vraiment être très saoul pour acheter ça...