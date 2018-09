Le Rouge et Or reste deuxième au classement national

Les Mustangs de Western devancent toujours le Rouge et Or de l’Université Laval au sommet du classement hebdomadaire d’U SPORTS mis à jour mardi.

En congé durant la dernière semaine, les champions en titre de la Coupe Vanier ont conservé la première place avec 253 points obtenus au scrutin mené auprès des journalistes de football du pays. Ils en ont amassé 20 de plus que l’équipe de la Vieille Capitale ayant remporté ses deux premiers matchs de la saison.

Les Carabins de l’Université de Montréal, qui accueilleront le Rouge et Or samedi, sont troisièmes avec 190 points. Les Golden Hawks de Wilfrid Laurier (184) et les Dinos de Calgary (170) complètent le top 5 national.