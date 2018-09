«Le vent faisait craquer les fenêtres» – un Québécois à Osaka

Le plus violent typhon à avoir frappé le Japon en 25 ans a fait au moins six morts et 170 blessés. Les dégâts matériels sont importants, particulièrement dans la région d’Osaka.

«Le vent faisait craquer les fenêtres, à un point tel que tu n’avais pas le goût d’être sur le bord des fenêtres pendant que ça passait», a raconté Dave Bujold, un Québécois qui se trouve à Osaka, en entrevue à LCN.

«On a eu un après-midi pas mal mouvementé», a-t-il ajouté.

En tout, les autorités ont recommandé à 1,2 million d'habitants de rejoindre des refuges et 16 000 autres ont reçu l'ordre de partir.

Dans le port d’Osaka, la mer, déchaînée, a fait dériver les conteneurs dans la baie.

«C’était assez intense pendant environ 45 minutes», a précisé Dave Bujold.

À l’hôtel où il se trouve, le personnel s’était préparé au pire: nombreuses bouteilles d’eau et nourriture en abondance étaient disponibles pour les clients.

Déjà le nettoyage

Moins d’une heure après le passage du typhon, l’opération nettoyage avait déjà commencé.

«Une demi-heure après [...] le typhon [...] ils avaient déjà commencé à ramasser les arbres déracinés et les branches cassées dans les rues», a expliqué M. Bujold.