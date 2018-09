Couillard manque de «courage» en se cachant derrière ses «goons», croit Legault

THETFORD MINES ET GASPÉ | Alors que Philippe Couillard dit mener une campagne positive, François Legault l’accuse de manquer de courage, car il se cache derrière son équipe pour mener une campagne «sale».

«Je ne trouve pas ça très courageux de Philippe Couillard d’envoyer continuellement d’autres personnes faire une campagne négative à sa place», a lancé François Legault en marge d’une annonce sur la proche aidance à Thetford Mines. Au matin lors d’une entrevue radio au FM93, il a affirmé n’avoir jamais vu une campagne aussi «sale».

La veille, le Parti libéral a convoqué les journalistes pour parler de la «semaine désastreuse» de la CAQ. «Isabelle Melançon et Marc Tanguay, je n’étais pas trop surpris. Ils ont déjà joué le rôle, les mauvais garçons et mauvaises filles. J’étais surpris de voir Pierre Arcand jouer ce rôle-là. Je ne pense pas que c’est ce que la population souhaite», a déploré le chef caquiste.

De passage à Vaudreuil, dimanche dernier, le chef caquiste François Legault a demandait à Philippe Couillard de cesser de se cacher derrière ses «goons».

L’ex-ministre libérale et candidate caquiste Marguerite Blais s’est dit déçu de ce genre d’attaques. Quand on commence à faire du «salissage», il peut y avoir un effet «boomerang», a-t-elle prévenu.

Campagne positive

Le chef libéral Philippe Couillard a réitéré qu’il menait une campagne positive exempte d'attaques personnelles. Il a ajouté que les candidats du PLQ vont continuer de critiquer les «contradictions» de la CAQ. «Regardez là, on va régler cette question une fois pour toutes : c’est normal dans une campagne électorale de faire ça», s’est impatienté M. Couillard, questionné à ce sujet lors d’un point de presse en Gaspésie.

Au cours des derniers jours, Gaétan Barrette, Marc Tanguay, Christine St-Pierre et Marwa Rizqy se sont livrés à de virulentes attaques envers la CAQ, tantôt en accusant M. Legault d’être sexiste et en le comparant à Donald Trump, tantôt en réclamant une enquête de l’UPAC sur le prêt personnel obtenu par Éric Caire auprès d’un maire de sa circonscription.

«Normal de critiquer», dit Couillard

«C’est normal de critiquer des positions des autres partis, estime le chef libéral. Si on ne faisait pas ça, on ne serait pas en campagne électorale. Alors, on a un plan de campagne qui comprend largement des éléments positifs, mais ne vous méprenez pas: [...] on va souligner les incohérences, les contradictions, et on va avoir un vaste champ de contradictions avec l’arrivée de M. Dubé à la CAQ.»

M. Couillard a rappelé que la candidate caquiste dans Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, ne s’était pas gênée pour faire des sorties contre la candidate libérale dans Jean-Lesage, Gertrude Bourdon. Il a aussi rappelé la sortie du candidat caquiste dans Vachon, Ian Lafrenière, sur l’ingérence dans les affaires policières.