Les gens ont la mémoire courte

Ce matin, Monsieur Gilles vous écrit que « Malheureusement pour nous, le pot est à nos portes ». Ce commentaire témoigne de sa méconnaissance du phénomène de la consommation du pot chez nous. Il devrait se souvenir que dès les années 70, la commission Le Dain préconisait la légalisation et la décriminalisation de cette substance.

Au cours des 50 dernières années, le phénomène de la consommation du pot s’est généralisé. On sait désormais qu’au moins 50 % de la population canadienne y a déjà goûté au moins une fois, en dépit de la prohibition et de la criminalisation de la substance, et au profit du crime organisé. Au final, près de 25 % des habitants de ce pays en consomment un peu, beaucoup, et pour une minorité, à la folie.

Il est donc clair à mes yeux que la légalisation vaut mieux que le statu quo. Ainsi les profits engendrés serviront à soigner ceux qui abusent, ainsi qu’à informer les jeunes, en plus de nuire au crime organisé. Et ça permettra aussi de désengorger les cours de justice, de diminuer le nombre des dossiers criminels et de réaffecter les effectifs policiers ailleurs.

De toute façon, légal ou pas, en matière de cannabis, ce sont les usagers qui décident depuis au moins un demi-siècle. Et cela, malgré la prohibition, la criminalisation et la désinformation. Autant se faire à l’idée, ce phénomène est installé à demeure. Vaut mieux essayer de l’encadrer le mieux possible, pour le meilleur et pour le pire. Et croyez-moi, si les craintes d’hécatombes sur les routes et d’explosions de maladies mentales étaient justifiées, compte tenu du nombre actuel d’usagers, ça fait longtemps qu’elles se seraient produites.

La marijuana n’est pas banale ni inoffensive, mais n’est certes pas à la hauteur des craintes et de la démo­nisation qu’elle suscite dans le public. Venant surtout de ceux qui ne s’y sont jamais adonnés, comme ce Gilles, avec tout le respect que je lui dois ainsi qu’à tous ceux qui pensent comme lui.

Michel Favreault

Quand on remonte dans le temps, on se rend compte effectivement que plusieurs penseurs ont proposé au fil des ans la décriminalisation du cannabis, ne serait-ce que pour protéger les jeunes adultes qui se retrouvaient avec un dossier criminel pour le reste de leurs jours, pour avoir grillé un joint. Au-delà de ce que vous dites des recommandations de la commission Le Dain en 1972, une de ses commissaires, la criminologue Marie-Andrée Bertrand, proposait même de créer un réseau de distribution du cannabis et de permettre la possession d’autres drogues. Et en 2002, un rapport du Sénat présidé par le sénateur Paul-André Nolin qui en proposait la légalisation. Ce n’est donc pas d’hier que l’idée est dans l’air.