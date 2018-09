« J’entends très souvent les gens dire : “On va prendre une marche.” C’est un anglicisme n’est-ce pas ? » demande un lecteur, A. Carmania. Prendre une marche est en effet un calque de to take a walk, qu’on remplacera par faire une marche, faire une promenade, ou marcher, se promener, tout simplement. On admettra d’ailleurs que prendre une marche serait un larcin peu utile. On peut évidemment avancer au rythme de la marche nuptiale, ou alors de la marche funèbre de Chopin. Ce qui amène un autre lecteur, A. Vézina, à s’étonner que le verbe décéder ne s’applique pas toujours, comme il se devrait, « exclusivement aux humains ». Décéder, employé surtout dans la langue administrative, signifie cesser de vivre quand on parle d’une personne. Strictement. Mourir a malheureusement le même effet sur un individu que décéder, mais un animal, une plante, un concept, etc., ne peuvent que mourir. Mourir s’emploie aussi pour créer une image : mourir d’ennui ou mourir de rire, ce qui n’est pas très drôle. Mais vive la vie quand même !