Paul McCartney va répéter son nouveau spectacle au Centre Vidéotron

Paul McCartney ne passera pas en coup de vent lors de son retour à Québec. Le Journal a appris en primeur que la légende vivante de la musique va arriver en ville plusieurs jours avant son concert du 17 septembre afin de participer à des répétitions au Centre Vidéotron.

En plus de recevoir le premier concert de sa tournée mondiale Freshen Up, le Centre Vidéotron deviendra le quartier général de Paul McCartney et son équipe pendant presque deux semaines, a-t-on appris d’une source bien informée.

Selon nos informations, l’équipe technique de l’ex-Beatles sera la première à débarquer à Québec, dès mercredi, pour commencer le montage de la scène.

La star britannique, dont le nouvel album Egypt Station sortira ce vendredi, suivra quelques jours plus tard.

Il n’a pas été possible de savoir quand précisément, mais on nous assure que McCartney passera quelques jours à Québec pour répéter ce nouveau spectacle, que ses fans de la capitale seront les premiers à voir.

Le Centre Vidéotron a refusé de commenter les informations obtenues par Le Journal. Un porte-parole a cependant confirmé que l’amphithéâtre a été réservé pour la période du 5 au 17 septembre.

Retrouvailles

Les retrouvailles de Paul McCartney avec Québec s’annoncent donc aussi mémorables que ses deux visites précédentes, et il y a fort à parier que, comme c’est son habitude, on pourra l’apercevoir en ville durant son séjour.

En 2008, avant son concert historique sur les plaines d’Abraham pour le 400e anniversaire de la ville de Québec, Sir Paul, qui dormait au Château Frontenac, avait pris un repas au réputé restaurant le Saint-Amour en plus de s’offrir une balade à vélo sur les Plaines.

Cinq ans plus tard, à son retour à Québec, il avait aussi profité de ses heures libres pour faire du vélo, cette fois sur la promenade Samuel-de Champlain. Des fans avaient aussi pu le voir de près à la sortie de l’auberge Saint-Antoine, où il avait déposé ses valises.

Accueillir l’équipe de Paul McCartney pendant plusieurs jours représente sans l’ombre d’un doute un coup de maître pour le Centre Vidéotron, qui n’en sera d’ailleurs pas à ses premières répétitions prestigieuses, nous dit-on.

Victoria’s Secret a répété en 2017

Dans le plus grand secret, en septembre 2017, Victoria’s Secret (sans les mannequins) a occupé le Centre Vidéotron pendant deux semaines afin de préparer son grand défilé annuel qui a eu lieu à Shanghai, en novembre dernier.

Quelques semaines avant la célèbre marque de lingerie fine, Arcade Fire avait aussi profité des mêmes installations pour préparer sa tournée qui prenait son envol à Québec.

Des stars qui répètent à Québec

Paul McCartney n’est pas la première grande vedette qui choisit Québec pour répéter un spectacle. Voici d’autres étoiles de la scène musicale qui ont fait de même au fil des ans.

David Bowie Photo d'archives, Le Journal À deux reprises, le regretté David Bowie a élu domicile au Colisée de Québec avant de lancer une tournée, en juillet 1983 et en mars 1990. Le défunt promoteur Michel Brazeau avait même eu la chance de partager une bouteille de vin avec le Thin White Duke sur son balcon.

Peter Gabriel Proche de Robert Lepage, Peter Gabriel a ses petites habitudes à Québec. En novembre 2002, il avait peaufiné les détails d’une tournée chez nous, offrant même la chance à mille fans d’assister à une répétition générale devant public. Il avait aussi préparé une tournée à Québec, en 2012. Il s’était alors installé chez son ami Robert, à la Caserne, rue Dalhousie. Photo d'archives, Jean-François Desgagnés

Sting Attendu sur les plaines d’Abraham comme tête d’affiche du Festival d’été 2009, Sting était arrivé la veille à Québec avec ses musiciens, pour une séance de réchauffement au Complexe Méduse.