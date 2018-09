Près, mais pas prêt...

PHILADELPHIE | En ce début de saison où les prédictions abondent aux quatre coins de la NFL, l’entraîneur-chef des Eagles Doug Pederson a joué de prudence quant aux pronostics concernant le retour au jeu éventuel de son quart-arrière Carson Wentz.

Wentz avait lancé 33 passes de touché contre seulement sept interceptions à sa deuxième campagne l’automne dernier quand il s’est déchiré le ligament croisé antérieur en décembre.

Durant les derniers mois, toutes sortes d’hypothèses sur le moment du retour au jeu de Wentz ont circulé, jusqu’à ce que des informateurs laissent entendre samedi qu’il ne serait pas en uniforme pour le premier match, mercredi soir, face aux Falcons. Pederson a confirmé la nouvelle lundi et a expliqué la décision de l’organisation, mardi.

« Il est près [d’un retour]. Mais je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un expert. Je continue de laisser cette évaluation à notre équipe médicale. Il a eu de bons entraînements dans les derniers jours.

« J’ai été en constante discussion avec Carson et Nick [Foles] depuis le printemps. Ma décision a été prise hier [lundi] et les deux l’ont bien accueillie », a-t-il commenté.

Difficile décision

Visiblement irrité lors de son point de presse dimanche, l’entraîneur a confié mardi que les derniers jours n’ont pas été de tout repos, surtout quand des informations ont commencé à émaner dans différents médias selon lesquelles Wentz raterait le grand rendez-vous.

« À ce moment, la décision n’avait pas encore été prise, car je devais avoir plus d’informations de notre équipe médicale. C’est pourquoi j’ai été un peu abrasif ces derniers jours. Je voulais faire les choses de la bonne façon pour les deux joueurs et le reste de l’équipe », a-t-il souligné.

Vision à long terme

Pederson s’est dit déchiré à l’idée d’annoncer à Wentz qu’un retour au jeu semblait prématuré à ce stade de la saison.

« Il a toujours manifesté le désir d’être prêt et il a tout fait le nécessaire en sacrifiant sa saison morte pour être ici à s’entraîner. Je ne m’embarquerai pas dans les prédictions pour la suite. Il est définitivement sur la bonne voie », a-t-il noté.

Malgré le choc, Wentz semble bien encaisser le coup et continue de besogner pour revenir au plus vite, quand les médecins décréteront que son genou ne court plus aucun risque.

« Carson est dans un très bon état d’esprit. Il voulait vraiment revenir parce qu’il est un grand compétiteur. En même temps, il sait qu’il faut prioriser la longévité de sa carrière. On veut être ensemble là-dedans pour longtemps. »

Si Nick Foles devait tomber au combat mercredi soir, son réserviste serait Nate Sudfeld, un choix de sixième ronde des Redskins qui entame sa deuxième saison à Philadelphie. Quant à Wentz, il ne pourra revêtir l’uniforme.

Foles prêt à relever le défi

Si les derniers jours ont semblé très tendus autour des Eagles, rien n’y paraît en observant Nick Foles, qui semble totalement zen à l’idée d’amorcer le premier match de la saison à titre de quart-arrière partant.

Il faut dire qu’en frais de pression, le joueur par excellence du dernier Super Bowl en a vu d’autres, lui qui s’est amené en relève en fin de saison dernière avec les espoirs apparemment déchus d’une ville entière sur les épaules.

Calme, souriant et tout en humour, Foles a livré ses premières impressions, une journée après avoir été confirmé comme titulaire de l’emploi le plus en vue dans tout Philadelphie !

« Je me sens bien, j’ai eu le temps de me préparer à cette éventualité et je suis excité à l’idée de livrer une grande bataille jeudi. J’ai une bonne expérience dans cette situation. Je pense avoir établi de bonnes fondations et il me faut maintenant élargir ces mêmes fondations », a-t-il dit.

Comme au basketball

Certains se demandent si Foles aura bénéficié des répétitions nécessaires à l’entraînement, étant donné que la tâche a souvent été partagée entre lui et Carson Wentz cet été.

Foles s’est permis une succulente analogie de basketball pour démontrer qu’il n’y a rien de tel que d’être plongé dans le bain.

« Il faudra juste que je retrouve mon synchronisme et il n’y a rien de mieux que de jouer. C’est comme quand je jouais au basket. Je pouvais lancer de partout en toute confiance, en jouant souvent. Aujourd’hui, je me chercherais un peu, mais après peu de temps je serais capable de dunker », a-t-il imagé.

Quant aux difficultés qu’il a connues lors des récents matchs préparatoires, Foles a préféré analyser le tout avec philosophie.

« Ces erreurs m’ont permis de continuer de grandir comme joueur. Il n’y a rien de pire que de commettre des erreurs, mais il n’y a pas meilleur moment que la présaison pour que ça arrive. »