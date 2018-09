QS souhaite donner un coup de pouce à l’industrie forestière

GATINEAU | Afin de régler une fois pour toutes la crise forestière, le Québec doit favoriser l’utilisation du bois dans la construction et surtout arrêter de «quémander» les réductions de tarifs douaniers, estime Québec solidaire (QS).

La formation souverainiste croit qu’une réforme du Code de bâtiment est primordiale pour développer un marché national du bois. L’objectif est de bonifier la part de marché du bois dans l’industrie de la construction en obligeant notamment d’avoir une structure en bois pour toutes nouvelles constructions du secteur non résidentiel. Selon QS, elle n’est que de 28 % actuellement.

QS souhaite aussi qu’il y ait plus de bois dans la construction des hôpitaux et des écoles. En visite à Gatineau mardi, la porte-parole Manon Massé a rappelé que des milliers d’emplois ont été perdus depuis près de deux décennies.

«Il nous faut une autre solution que celles des vieux partis, qui se sont contentés d’aller quémander aux États-Unis pour réduire les tarifs et les droits compensateurs», a-t-elle souligné dans un communiqué.

«Favoriser le bois dans la construction plutôt que d’autres matériaux, c’est bon pour l’économie et c’est bon pour l’environnement, a dit Manon Massé. En favorisant le bois dans la construction, on fait d’une pierre deux coups: on relance notre industrie forestière et on effectue notre transition écologique en adaptant les bâtiments à des normes énergétiques élevées.»

En l’occurrence, Québec solidaire croit qu’une réforme du Code de bâtiment va lui permettre de respecter ses objectifs en matière de réduction des GES, soit de réduire de 95 %, d’ici 2050, les gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990.