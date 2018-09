RIMOUSKI | Radio-Canada dénonce une publicité du Parti québécois qui rappelle l’émission radiophonique À la semaine prochaine.

«Heille, un résidant de CHSLD, qu’est-ce qu’il dit lui après son bain? À la semaine prochaine!», peut-on entendre dans une publicité radio diffusée mardi matin sur les ondes de Cogeco. La voix nasillarde utilisée n’est pas sans rappeler celle de l'animateur Philippe Laguë.

«Radio-Canada considère que ce rapprochement, qui n’échappera à aucun auditeur familier de l’émission À la semaine prochaine, est doublement regrettable. Cette publicité contrevient non seulement aux droits d’auteur de Radio-Canada sur le titre, le style et le contenu de l’émission, mais peut aussi causer un préjudice important au diffuseur public en période de campagne électorale, alors que la moindre apparence de connivence avec un parti en lice peut remettre en question la crédibilité et l’impartialité de notre couverture», a fait valoir le diffuseur public par voie de communiqué mardi après-midi.

Radio-Canada étudie actuellement les mesures à prendre.