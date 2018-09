Stress au travail et maladie mentale : un lien inquiétant  

Paul Le Bas - 37e AVENUE

Selon la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), chaque semaine, 500 000 personnes au Canada sont incapables de travailler à cause de problèmes de santé mentale. Une enquête de la firme Morneau Shepell révèle que la cause première de ces problèmes est le stress au travail.

1 575. C’est le nombre de travailleurs concernés par un problème de santé mentale qui ont répondu au sondage réalisé en 2017 par Morneau Shepell et le Globe and Mail. Publié en juin 2018 par la CSMC et Morneau Shepell, le livre blanc Comprendre la santé mentale, la maladie mentale et leur incidence en milieu de travail en présente les résultats.

Des données préoccupantes

L’enquête révèle que le stress professionnel constitue la principale cause des problèmes de santé et des maladies mentales des travailleurs au Canada. L’anxiété et la dépression en seraient les deux principales formes.

78 % des sondés ont déclaré que la raison majeure de leurs absences au travail était reliée à un problème de santé mentale. Plus inquiétant encore, près de 60 % des répondants ont confié avoir envisagé le suicide, et 18 % auraient fait une tentative.

Un sujet tabou

Les enjeux liés au stress chronique au travail et ses effets sur la santé psychologique semblent sous-estimés. « Il est désolant de constater qu’on minimise encore l’importance de la souffrance psychologique au travail, exprime Michel Rodrigue, vice-président au rendement organisationnel et aux affaires publiques de la CSMC. Il y a des progrès, mais les travailleurs s’autocensurent, car ils ont peur des conséquences pour leur emploi. »

De leur côté, une majorité d’employeurs ne saurait pas comment aider les employés aux prises avec un problème de santé mentale. « Beaucoup trop d’organisations canadiennes n’ont ni politique ni stratégie de gestion de ces problèmes. Non par manque de volonté, mais parce qu’elles ne savent pas comment procéder », constate Michèle Parent, directrice des services-conseils en santé chez Morneau Shepell.

Impacts organisationnels

Selon la Commission, les problèmes de santé mentale générés par le stress au travail ont pourtant d’importantes répercussions économiques. « Les congés maladie et les frais d’invalidité augmentent, le retour au travail est plus long et difficile ; l’entreprise peut aussi perdre le travailleur et sa productivité », détaille Michel Rodrigue.

L’employeur a tout intérêt à comprendre que l’inaction relative à la santé et à la sécurité psychologiques coûte cher.

Des outils efficaces

La CSMC aide les organisations à instaurer et à maintenir des milieux de travail psychologiquement sains, et ce, par des mesures de prévention et de soutien. Michel Rodrigue rappelle à ce titre que « la commission offre plusieurs formations théoriques et pratiques pour appuyer la mise en œuvre de la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail et réduire la stigmatisation. »

En effet, « la norme de 2013 constitue déjà un bon cadre de référence pour les gestionnaires démunis », déclare Michèle Parent, pour qui il est important d’identifier ce qui existe déjà dans l’entreprise, d’aller sonder le personnel, afin de mesurer l’écart par rapport à la Norme. « Une fois les besoins déterminés, nous proposons la mise en place d’un plan d’action, voué à l’échec sans leadership de la haute direction », ajoute la responsable.