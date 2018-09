Trop de tâches à planifier est un danger pour la santé

Philippe Couture - 37e AVENUE

L’accumulation de la planification des tâches domestiques et celles du travail peuvent causer un risque de « surcharge mentale ». Des problèmes de sommeil jusqu’à l’anxiété profonde, il faut se méfier des soucis de santé qu’elle peut entraîner.

La charge mentale, c’est cette petite voix organisationnelle qui ne quitte jamais les pensées de la mère de famille à qui incombe trop souvent la coordination de la vie quotidienne. La psychologie nous apprend néanmoins que ce fardeau invisible peut toucher tout le monde, à la maison comme au bureau, dans tous les milieux. Pour s’en prémunir, il faut mieux connaître ce phénomène qui affecte de plus en plus de gens, dans un monde compétitif où le travail comme la vie familiale sont soumis aux diktats de l’efficacité.

Il faut apprendre à dompter la to-do-list mentale qui nous habite en permanence, selon Annie Désautels-Fréchette, psychoéducatrice en pratique privée. La charge mentale, une incessante surcharge cognitive, est l’un des phénomènes qu’elle rencontre le plus souvent en consultation et qu’elle décortique sous forme d’ateliers-conférences pour un vaste public cherchant à apprendre à rééquilibrer leurs tâches et retrouver l’équilibre.

Des symptômes variés

Quand la surcharge « ménagère » et la surcharge professionnelle se combinent, les symptômes ne tardent pas à se manifester. Ils varient d’une personne à l’autre et sont de nature autant physique que psychologique, comme l’explique la psychoéducatrice.

« On peut remarquer un manque d’appétit, des problèmes de sommeil, des maux de tête, de la fatigue, des inquiétudes, de l’anxiété, des difficultés attentionnelles ou de concentration, une difficulté à réguler les émotions. »

Si vous souffrez de surcharge mentale, vos proches pourraient remarquer un changement de vos comportements : plus d’impulsivité, des comportements d’évitement, parfois des stratégies de gestion du stress qui ne sont pas optimales (comme la consommation de drogue ou d’alcool). Il faut être à l’affut de ces comportements et agir vite pour les dissiper.

Comment se sortir d’une situation de surcharge mentale ?

Si votre vie se dégrade parce que vous n’arrivez pas au bout de la liste de tâches qui habite vos pensées, il faut ralentir. Vous aurez aussi besoin d’un patron compréhensif et empathique : il n’est pas rare qu’un arrêt de travail soit nécessaire.

« Il faut d’abord travailler à diminuer le niveau de stress ou les symptômes importants, explique la psychoéducatrice Annie Désautels-Fréchette. Par exemple, pour une personne qui n’arrive plus à dormir à cause d’un sentiment de surcharge, on va aborder cet aspect en premier. Une fois qu’un sommeil normal aura été retrouvé, elle sera davantage en mesure de faire une introspection et d’agir pour changer certaines habitudes. »

Si vos proches ne sont pas en mesure de vous soutenir dans cette démarche, n’hésitez pas à aller consulter ! « On y arrive rarement seul », précise la psychoéducatrice.

De même, en milieu de travail, vous aurez peut-être besoin d’inclure vos collègues et employeurs dans une réflexion au sujet des façons de travailler. « Des mesures simples, comme la déconnexion après 18 h, peuvent déjà faire une grosse différence dans certains cas. Mais vos collègues doivent être au courant de vos décisions de ne plus lire vos courriels en soirée, pour ajuster leurs attentes en fonction de cette nouvelle méthode de travail. »

La clé, c’est la communication !