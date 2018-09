«Un dîner avec Philippe Couillard». Le titre, avouez-le, est accrocheur. Ce n’est cependant pas le récit d’un dîner récent avec le premier ministre.

Ce n’est pas non plus le nom d’un concours fictif, du genre devinez combien de Québécois ont vu leurs services publics diminuer depuis quatre ans et vous gagnez un dîner avec Philippe Couillard...

Eh non. C’est en fait le titre d’un article paru en mars 2013 dans La vie agricole. Signé par Yannick Patelli, le texte est une entrevue avec M. Couillard qui s'était déroulée autour de la table du restaurant Chez Octave. La rédaction y précise aussi ceci : «Ce texte est allé sous presse quelques jours avant de connaitre qui sera le nouveau chef libéral du Québec.»

Ce texte, je l’ai retrouvé tout récemment en faisant un brin de ménage dans une partie de mes très nombreux dossiers sur la politique et l’histoire du Québec et du Canada.

Intéressante, cette entrevue. Vraiment.

Bien sûr, le temps a passé depuis. M. Couillard est devenu chef du PLQ et en 2014, premier ministre du Québec. Dans la catégorie «virages et contradictions» sur des enjeux fondamentaux, Philippe Couillard est également loin d’être le premier ou le dernier chef de parti politique, quel qu’il soit, à s’adonner à cette même activité.

Mais comme cette entrevue a eu lieu alors que M. Couillard était candidat à la chefferie du PLQ et qu’il sollicite en 2018 un autre mandat au pouvoir, avec le recul, ses prises de position en 2013 n’en sont que plus révélatrices encore de la suite des choses.

Y compris les oublis et les contradictions subséquentes.

Voici donc quelques perles cueillies dans cette entrevue de 2013.

***

Sur la raison pour laquelle il disait vouloir devenir premier ministre un jour :

«Parce que je pense qu’on ne rend pas service au Québec s’il est toujours dirigé par les mêmes politiciens. Le Québec ne peut pas être composé que de politiciens de carrière. Il faut des gens qui entrent et qui sortent.»

En effet. Depuis quelques mois, craignant de perdre le pouvoir, près d’une trentaine d’élus libéraux ont annoncé qu’ils ne se présenteraient pas aux élections du 1er octobre prochain. Plusieurs ont «sorti» de la politique active, mais pour ce qui est du renouveau au PLQ, sur le plan qualitatif, il reste marginal.

Intéressant aussi de relire ces mêmes paroles de M. Couillard : «Parce que je pense qu’on ne rend pas service au Québec s’il est toujours dirigé par les mêmes politiciens.»

Or, Philippe Couillard lui-même est arrivé en politique active en 2003 – il y a de cela 15 ans cette année. Qui plus est, plusieurs des ministres nommés par M. Couillard depuis sa victoire électorale de 2014 avaient également été ministres sous son prédécesseur, Jean Charest.

Donc, contrairement à ce qu’il déclarait en 2013, une fois au pouvoir, le «renouvellement», un vrai, ne sera que partiel.

Sans compter que dans les faits, le PLQ, sauf pour une brève parenthèse avec le gouvernement péquiste de Pauline Marois, est lui aussi au pouvoir depuis 15 ans cette année.

***

Sur le fédéralisme canadien :

Dans la même entrevue, M. Couillard en disait ceci :

«Beaucoup de pays fédérés soit dit en passant rêveraient d’avoir le degré d’autonomie des provinces canadiennes. Mais comme le Québec est distinct il faut reprendre les conversations avec le Canada pour qu’il reconnaisse formellement le caractère spécifique du Québec.»

Comme on le sait, une fois devenu premier ministre du Québec, M. Couillard n’enclenchera pas cette fameuse «conversation».

***

Sur le pétrole et le gaz de schiste :

En entrevue avec La vie agricole, M. Couillard affirmait ceci:

«Il faut exploiter les richesses de façon responsable. On ne peut pas apporter la réponse au financement social en taxant les gens toujours plus, il faut profiter des richesses sous nos pieds, il faut le faire.»

Position qu’il reprendra d’ailleurs dans les mois suivant cette entrevue, se disant même enthousiasmé par la très controversée fracturation hydraulique :

«Il faut noter l’aspect révolutionnaire - dans le terme réel du terme - de l’introduction de la fracturation. Ça a complètement changé le paysage énergétique mondial. Quand on dit que l’Amérique du Nord et les États-Unis vont être autosuffisants bientôt, cette découverte-là, ça change le monde.»

Je vous laisse juger de ses virages depuis sur cette même question. Un petit exemple parmi d’autres. En 2016, M. Couillard en disait plutôt ceci :

«L'avenir du Québec ne repose pas sur les hydrocarbures. Arrêtons de rêver de ça, cela n'arrivera pas. Il n'y a pas la quantité pour entamer même minimalement nos besoins.»

***

Sur la péréquation :

M. Couillard en disait ceci dans cette entrevue de 2013:

«Moi je préfère le modèle fédéral au rétrécissement de nos horizons sur un seul pays et je souhaite que le Québec ne soit plus récipiendaire de la péréquation qu’on soit fédéraliste ou pas. C’est dans l’intérêt du Québec d’être moins dépendant en exploitant ses richesses.»

Souhaiter que le Québec ne reçoive plus de péréquation, pour ou contre, c’est aussi la position du chef caquiste François Legault.

Or, une fois au pouvoir, Philippe Couillard semblera vouloir changer d'idée sur la question.

L’an dernier, le premier ministre accusa même le chef caquiste de dire «n’importe quoi» en voulant, lui aussi, voir éventuellement le Québec ne plus recevoir de péréquation.

Cette position était pourtant celle de Philippe Couillard auparavant...