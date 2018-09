Une première expérience pour Lefebvre au CEPSUM

Samuel Lefebvre vivra son baptême comme centre dans le bruyant CEPSUM, samedi, lors des retrouvailles entre le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal.

Garde partant à ses deux premières saisons, Lefebvre évolue maintenant comme centre. C’est lui qui devra transmettre les consignes à ses coéquipiers. « C’est moi le chef d’orchestre, mais les gars connaissent bien leur partition, a imagé le produit des Faucons de Lévis-Lauzon. Ça rend mon travail facile. »

« Quant au bruit, ça ne me stresse pas trop parce que je suis bien entouré, de poursuivre Lefebvre. C’est différent des parties à la maison, mais on va utiliser la cadence silencieuse. On l’a fait quelques journées pendant le camp d’entraînement. On va être prêt. »

Lefebvre et ses potes de la ligne offensive auront un bon défi à relever face au front défensif des Bleus. « Les Carabins misent sur des excellents athlètes et ils vont faire des jeux. Malgré le départ de Jonathan Boissonneault-Glaou, d’autres vont prendre la relève en défensive, notamment un gars comme Jean-Philippe Lévesque qui était mon colocataire à Lévis. Ils ont plein de talent et misent sur des joueurs qui étaient des étoiles dans les rangs collégiaux. »

Hauts standards

L’étudiant en administration des affaires aime ce qu’il voit de la ligne offensive depuis le début de la saison. « Quand ça allait moins bien à Sherbrooke lors du premier match, personne ne pointait un coéquipier du doigt et les gars sont restés ensemble, a-t-il raconté. Même quand les Carabins vont réussir des jeux, il y a une trop bonne chimie pour que les gars paniquent quand ça va moins bien. »

« Nous avons de hauts standards, d’ajouter le gaillard de 6 pi 3 po et 300 livres. Nous avons beaucoup de profondeur et ça aide énormément. Peu importe qui des 12 joueurs de ligne serait sur le terrain, on ne serait pas gêné. »

Lefebvre est heureux de sa mutation. « C’est un retour aux sources, a-t-il résumé, et je suis bien content. Quand le Rouge et Or m’a recruté, je devais jouer comme centre, mais je me suis blessé à une main lors du match présaison et Louis-Gabriel [Beaudet] a bien fait. J’ai donc terminé la saison 2016 comme garde et je suis resté là l’an dernier. »

Nicolas Guay vit un parcours similaire à celui de Lefebvre. Recruté comme centre à sa sortie des rangs collégiaux avec le campus Notre-Dame-de-Foy, il a mérité le poste de garde à gauche partant cette saison.

Constantin veut le bien de McGee

Glen Constantin prévoit discuter avec le responsable des arbitres au cours des prochains jours afin de s’assurer que Kevin McGee ne soit pas pris en grippe par les hommes rayés.

Le maraudeur du Rouge et Or de l’Université Laval a écopé d’une pénalité de rudesse en fin de match, samedi dernier, face aux Stingers de Concordia. Convaincu qu’il ne s’agissait pas d’un plaqué à la tête ou avec son casque, McGee a laissé savoir son mécontentement et l’officiel a ajouté une pénalité pour conduite antisportive.

« Le plaqué de Kevin était tout à fait légal, a affirmé l’entraîneur-chef du Rouge et Or qui a revu la bande vidéo de la séquence. C’est correct que les officiels donnent une punition s’il y a un doute dans leur esprit, mais il ne faut pas que ça devienne automatique parce que c’est le numéro 24. Kevin ne doit pas être victime de “targeting”. »

Protégé

Dans le feu de l’action, Constantin a préféré retirer McGee du jeu après qu’il eut écopé d’une pénalité pour conduite antisportive. « Je voulais le protéger. Kevin n’aidera pas sa cause s’il argumente avec les officiels. Quelques jeux plus tôt, Zack Fitzgerald a écopé d’une punition pour rudesse. Ce n’était pas un gros coup, mais on a passé notre message. On ne veut pas ce genre de plaqué. »

Convaincu que son plaqué était légal, McGee a explosé. « Mon plaqué était sévère, mais légal et c’est pourquoi j’ai pogné les nerfs, a raconté celui qui a écopé de deux suspensions l’an dernier et qui renouait avec l’action lors du match contre Concordia. Je suis assez étiqueté comme ça et j’ai assez payé. Je suis conscient que je dois faire attention de ne pas plaquer avec mon casque ou à la tête du joueur adverse. »

« Glen a bien fait de me sortir du jeu. J’ai commis une erreur en critiquant l’officiel et je ne la répéterai pas. Le jeu va vite et l’erreur est humaine tant pour les officiels que pour les joueurs. »