Une recette à reproduire pour l'Impact

L’Impact de Montréal a fait un très beau match, samedi, contre les Red Bulls de New York, qui a permis aux joueurs de l’équipe de se rappeler qu’ils ont ce qu’il faut pour se mesurer aux meilleurs.

Mardi, trois jours après le match, l’entraîneur Rémi Garde était encore emballé par cette victoire de 3-0 acquise au Stade Saputo.

«Elle était convaincante», a indiqué le technicien français, en marge de l’entraînement de l’équipe.

«Elle n’a rapporté que trois points, mais a rapporté peut-être un peu plus que l'esprit comptable, elle a rapporté sans doute, et je l'espère, de la confiance, des repères aussi», a-t-il ajouté.

Le défenseur Bacary Sagna, qui a inscrit un but samedi, abondait dans le même sens.

«Il faut que ce soit un match référence, peut-être, parce qu'on voit que quand on attaque en équipe, quand on défend bien et qu'on communique plus, on arrive à être une équipe très, très sérieuse», a expliqué le vétéran.

Amarikwa impressionne

L’attaquant Quincy Amarikwa a eu droit à un premier départ, samedi, après trois apparitions à titre de remplaçant. S’il n’a pas marqué, l’Américain s’est montré très énergique et impliqué. Sa performance semble avoir plu à tout le monde.

«Je pense que Quincy Amarikwa a été l'une des raisons [de cette victoire], a mentionné le gardien Evan Bush. Je pense que le niveau de travail et de bataille qu'il a démontré à cette position a uni l'équipe.»

«Quincy est quelqu'un qui n'a pas mesuré ses efforts ni défensifs, ni offensifs, a renchéri Garde. J'ai bien regardé, j'ai revu le match hier (lundi), il a fait beaucoup d'efforts altruistes.»

L’Impact ne disputera son prochain match en MLS que le 15 septembre prochain, contre l’Union de Philadelphie. En attendant, certains joueurs de l’équipe pourraient voir de l’action vendredi prochain dans un match amical contre le Fury d’Ottawa.