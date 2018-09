Une route différente vers le succès pour Danielle Collins

« Elle a surpris tout le monde, car il n’y avait aucune attente à son endroit et elle a rapidement fait sa place sur le circuit. Elle a travaillé très fort pour en arriver là, et ça paraît dans son attitude. Elle est une joueuse très intense, qui ne baisse jamais les bras, même si sa technique n’est pas orthodoxe », souligne Valérie Tétreault, analyste à TVA Sports et gestionnaire des communications à Tennis Canada.

« Souvent au tennis, c’est un peu plus facile quand personne ne te voit venir. Ce n’est pas le même mandat quand les adversaires te connaissent et se préparent en conséquence. Elle va devoir confirmer qu’elle peut maintenir son niveau de jeu et on saura rapidement si c’est une joueuse de passage dans le top 50 ou si elle peut continuer de progresser », tempère Valérie Tétreault.