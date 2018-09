Victoria Beckham veut mettre un terme aux rumeurs de divorce

Victoria Beckham est toujours très heureuse dans son mariage avec l’ancien footballeur David Beckham.

Le couple est marié depuis 19 ans, mais des rumeurs insistantes de divorce circulent.

Elle a tenu à y mettre fin une bonne fois pour toutes.

Selon l’ancienne Spice Girl devenue styliste, le couple n’a aucune intention de divorcer, tout simplement parce qu’ils savent qu’ils sont plus forts à deux.

«Nous avons tous les deux compris que nous sommes plus forts ensemble qu’en tant qu’individu. En serions-nous arrivés là si nous ne nous étions pas rencontrés et n’avions pas été ensemble toutes ces années ? Tout est une question d’unité familiale. Nous sommes bien plus forts – tous les six – que nous ne le serions individuellement. Nous respectons ce lien familial et c’est la clé», a-t-elle déclaré dans les pages du Vogue UK.

La styliste de 44 ans a également expliqué que cela fait des années que certains annoncent leur divorce, et qu’ils ont appris à les ignorer.

«Les gens inventent des choses sur notre relation depuis 20 ans maintenant, donc David et moi avons pris l’habitude d’ignorer toutes ces fables qui n’ont aucun sens et on continue à vivre notre vie normalement. Néanmoins, toutes ces choses ont un impact sur les gens qui nous entourent, et ça n’est pas juste», a-t-elle ajouté.

David et Victoria Beckham se sont mariés en 1999 et ont quatre enfants ensemble : trois garçons, Brooklyn (19 ans), Romeo (16 ans) et Cruz (13 ans), ainsi qu’une fille, Harper (7 ans).