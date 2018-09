«Voici Battlefield V»

Electronic Arts et DICE nous ont offert un beau cadeau ce matin. Une vidéo de six minutes a été publiée pour nous montrer ce que le prochain Battlefield aura à nous offrir, et ça promet!

En tant que joueuse de Battlefield depuis le 2, ce n’est pas sans crainte que j’attends avec impatience la sortie de BF5. On sait que DICE et EA sont très réputés pour sortir des jeux un peu brisés dont les problèmes sont par la suite réglés par de nombreuses «patches» à télécharger. Cependant, ce qu’ils nous ont montré nous met l’eau à la bouche, et c’est sans hésitation que je vais me le procurer.

Vous pourrez en juger par vous-même, puisque la version bêta ouverte sera disponible à partir du 6 septembre. La sortie du jeu est prévue pour le 20 novembre sur Playstation 4, Xbox One et PC par Origin.