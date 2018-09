Voici l’EQC, le premier VUS électrique de Mercedes

Les promesses ont été tenues. Mercedes-Benz a finalement dévoilé l’EQC, un VUS entièrement électrique qui deviendra le premier d’une famille de modèles électriques à intégrer la marque au cours des prochaines années.

Presque deux ans après que le dévoilement du concept initial au Mondial de l’Auto de Paris, Mercedes a révélé les premières images du modèle de production, qui arrivera chez les concessionnaires vers le milieu de l’année prochaine.

Contrairement à plusieurs autres constructeurs, Mercedes s’est bien gardée d’adopter un design trop excentrique pour ce premier véhicule entièrement électrique. L’EQC se démarque des autres VUS de la gamme du constructeur, mais il ne peut certainement pas nier ses origines. L’air de famille avec les GLC et GLE est indiscutable. Le nouveau VUS sera d’ailleurs construit sur la même ligne de production que le GLC et le GLC Coupé.

Mercedes-Benz EQC 2020 Mercedes-Benz

Entièrement propulsé par deux moteurs électriques (un à l’avant et un à l’arrière), le Mercedes-Benz EQC offrira un rouage intégral ainsi qu’une puissance assez étonnante de 402 chevaux et un couple encore plus époustouflant de 564 livres-pied.

Mercedes-Benz EQC 2020 Mercedes-Benz

Grâce à une batterie au lithium-ion de 80 kWh, l’EQC proposera une autonomie d’environ 450 kilomètres selon les standards européens du NEDC. Il faut toutefois souligner que les prévisions européennes en matière d’autonomie électrique sont souvent très optimistes. L’autonomie officielle qu’annoncera Mercedes-Benz lors de l’arrivée du modèle en Amérique du Nord risque d’être inférieure à ça.

De l’aveu même de Mercedes-Benz USA, l’autonomie de l’EQC devrait être d’environ 320 kilomètres chez nous. C’est inférieur à ce que propose Chevrolet avec sa Bolt, ou même Hyundai avec le Kona EV qui arrivera chez les concessionnaires au cours des prochains mois. Si l’objectif était de concurrencer le Tesla Model X et ses 474 kilomètres d’autonomie, disons que ça part mal.

Mercedes-Benz EQC 2020 Mercedes-Benz

L’intelligence artificielle à bord

Mis à part sa motorisation électrique, le Mercedes-Benz EQC pourra miser sur une autre arme technologique pour se faire valoir: son système d’infodivertissement MBUX.

Faisant appel à la reconnaissance vocale, MBUX peut être comparé au système Siri d’Apple. En disant les mots «Hey Mercedes», on active le système et on peut ensuite passer un paquet de commandes, de la gestion de votre téléphone au réglage du GPS en passant par les paramètres de la climatisation et même l’activation des sièges chauffants.

Comme si votre Google Home vous suivait jusque dans votre voiture!

En plus des commandes vocales, Mercedes explique aussi avoir fait appel à l’intelligence artificielle pour tenter d’optimiser la personnalisation de ses véhicules. En analysant vos allées et venues, l’EQC en viendra à connaitre vos habitudes et pourra s’ajuster en conséquence. Par exemple, un lundi matin, il pourra vous proposer l’itinéraire le plus rapide vers le bureau sans que vous ayez à le demander.

À bord, toutes les informations sont affichées sur deux immenses écrans tactiles de 10,2 pouces, allant de l’arrière du volant jusqu’au centre de l’habitacle.

Mercedes-Benz EQC 2020 Mercedes-Benz

La technologie MBUX fera une première apparition chez Mercedes au Canada avec la venue de la nouvelle Classe A, attendue chez les concessionnaires au cours des prochains mois.

Le futur est électrique

Chez Mercedes-Benz, l’EQC deviendra le premier modèle d’une lignée de véhicules électriques qu’on commercialisera sous la bannière EQ.

Au cours des prochaines années, attendez-vous donc à voir plusieurs EQ faire leur apparition dans les salons de l’auto, puis dans les salles d’exposition des concessionnaires.

Attendu au cours de l’année prochaine, le Mercedes-Benz EQC sera commercialisé en tant qu’année-modèle 2020. Aucun prix n’a été avancé pour le moment.