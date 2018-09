Ce chalet de style scandinave avec sauna sec est l’endroit parfait pour un «break» entre amis

Peu importe la saison, Charlevoix est toujours l’une des destinations les plus populaires pour les Québécois qui souhaitent s’évader le temps d’un petit séjour afin de décrocher de leur routine.

Si vous ressentez le besoin de partir bientôt, ça tombe bien, car un tout nouveau chalet est à louer sur Airbnb. La Villa Cap à l’aigle est une magnifique maison de style scandinave dont l’architecture et l’emplacement sont à couper le souffle.

Située à proximité du fleuve, vous aurez une vue incroyable dans pratiquement chacune des pièces de la maison grâce aux immenses fenêtres.

L’endroit peut accueillir un maximum de 8 personnes, il possède quatre chambres, deux salles de bains complètes ainsi qu’une salle d’eau.

Si vous avez l’intention de rester dans la maison pour relaxer, vous pourrez profiter d’un sauna sec, d’une grande terrasse extérieure pour faire de fabuleux barbecues entre amis, une cuisine de chef et un beau salon invitant muni d’un foyer à bois.

Si jamais vous décidez de sortir pour découvrir la région de Charlevoix, vous serez à proximité de plusieurs attraits touristiques tels que le Casino de Charlevoix, le centre de ski Mont Grands Fonds, le golf du Manoir Richelieu, ainsi qu'une foule de petits villages comme Baie-Saint-Paul, Les Éboulements, la Malbaie et Petite-Rivière St-François.

Ça vous coûtera 550 $ par nuit pour louer cette belle demeure!

Pour plus de photos, d'informations et pour réserver votre séjour, c'est par ici.

