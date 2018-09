Vuelta 2018: Antoine Duchesne et le peloton reprennent leur souffle

(Sportcom) – Le peloton a pu souffler un peu au début de la deuxième semaine de la Vuelta 2018, mardi. Sur les 177 kilomètres séparant Salamanca et Fermoselle, Elia Viviani (Quick-Step Floors) s’est imposé au sprint massif où le coéquipier d’Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) Marc Sarreau a pris la cinquième place.

Il s’agit d’une deuxième victoire pour l’Italien qui s’était imposé à la troisième étape.

Après une première semaine éprouvante à rouler à une température moyenne de 35 degrés Celsius, le repos de lundi était plus que bienvenu pour Duchesne. Ce dernier a dû repartir la machine le lendemain.

«Ce n’était pas trop mal. Hier [lundi], j’ai roulé une bonne heure pour garder les mêmes habitudes et ne pas être trop endormi aujourd’hui où c’était la première vraie étape tranquille. Les vents étaient favorables, c’était calme dans le peloton et ç’a vraiment fait du bien, car les trois prochains jours seront difficiles», a souligné le Québécois avec un sourire dans la voix.

Duchesne a été le 156e à franchir la ligne d’arrivée, en retard de 52 secondes sur le vainqueur. Au classement général, l’athlète de Saguenay est 167e, à 1 h 41 min 53 s.

La défense du maillot rouge de Rudy Mollard pendant quatre étapes et des ennuis de santé ont éprouvé Duchesne pendant la première semaine. Cependant, comme il l’indique, il n’était pas le seul à avoir eu moins d’énergie.

«Je suis un de ceux ayant travaillé très fort [la semaine dernière] et ce matin, sur la ligne de départ, on voyait que tout le monde était endormi et ça ne parlait pas beaucoup. Les neuf premiers jours ont été très costauds et tout le monde était très fatigué. Une journée où il fait cinq degrés de moins, une brise, ne pas transpirer et ne pas être obligé de boire 10 bidons, ça fait du bien.»

L’étape de mercredi, entre Mombuey et Luintra, sera la plus longue de la compétition avec ses 208 km.