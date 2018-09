LEBOEUF, Lucien



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Lucien Leboeuf, survenu le 21 août 2018, à l'âge de 86 ans. Il était l'époux de feu Simone Murphy.Il laisse dans le deuil sa compagne des 3 dernières années, Françoise Labarre et ses 6 enfants Normand (Hélène), Christian (Dominique), Serge (Lynda), Lyne (Bernard), Josée (Marcel), Manon (Luc) ainsi que son frère André-Paul. Il laisse aussi plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 septembre 2018 de 14 à 17 heures, au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le même jour à 17 heures à la chapelle du complexe et de là, une mise en niche au Columbarium Angrignon.