10 choses à faire aujourd’hui et payantes dans 5 ans

Fanny Bourel - 37e AVENUE

À l’heure où le monde tourne de plus en plus vite, la patience et la constance restent des vertus payantes. Certaines choses simples à mettre en place présentement se révèlent souvent fructueuses à long terme. En voici dix.

1. Développer une nouvelle compétence

Apprendre à parler une nouvelle langue, à faire de la programmation informatique ou à se servir de logiciels de graphisme vous est peut-être inutile actuellement. Mais si vous devez changer de secteur dans quelques années, vous serez bien content d’avoir augmenté votre employabilité.

2. Vaincre sa timidité

Parler à des inconnus est intimidant pour la plupart des gens. Or, la vie professionnelle nécessite souvent de devoir communiquer avec toutes sortes de personnes. Pour surmonter cette timidité, intégrez un club de prise de parole en public ou encore passez quelques mois à faire du démarchage à domicile ou à passer des appels à froid (cold call). Car la carrière d’un individu bénéficiera toujours de meilleures habiletés en communication et d’un plus grand capital de confiance en soi.

3. Développer son « Moi Inc. »

Aujourd’hui, les travailleurs, même ceux qui sont employés, ont intérêt à se considérer comme une petite entreprise pour réussir leur carrière tant le monde du travail de demain est appelé à changer de plus en plus souvent. Posséder une petite expérience d’entrepreneur, acquise en vendant des objets artisanaux sur Internet ou en préparant des gâteaux pour des anniversaires, par exemple, peut s’avérer profitable.

4. Plus d’efficacité !

Additionnez toutes les périodes de 5 minutes passées sur Facebook chaque jour pendant 5 ans et vous verrez que vous en perdez, de précieuses minutes... Mettez ce temps au service de votre travail, et votre futur moi vous en remerciera. Mais cela exige de la discipline !

5. Lentement, mais sûrement

Mettre dans une tirelire la monnaie qui traîne dans les poches ou épargner un petit pourcentage de chaque chèque de paie ne vous rendra pas riche du jour au lendemain. Mais ces sommes viendront constituer un petit coussin assez rassurant pour vous permettre d’oser quitter un emploi insatisfaisant, par exemple, ou pour suivre une nouvelle formation.

6. Miser sur les relations

Améliorer ses capacités relationnelles prend souvent du temps, mais c’est un choix gagnant à long terme. Savoir gérer des conflits, travailler en équipe ou encore motiver ses troupes peuvent faire la différence au moment d’obtenir une promotion.

7. Bien s’entourer

Nous sommes souvent à l’image de ceux qui nous entourent. Si vous voulez devenir entrepreneur un jour, fréquentez-en dès maintenant. Les conseils et les expériences qu’ils partageront avec vous seront de précieux atouts pour gagner du temps dans la définition et le lancement de votre projet.

8. En savoir toujours plus

Être bien informé permet, en général, de prendre de meilleures décisions, y compris sur le plan professionnel. La prochaine fois que vous lirez les nouvelles, n’hésitez pas à élargir vos horizons et à enrichir vos perspectives en jetant un œil aux autres rubriques.

9. À vos livres !

Les librairies et les bibliothèques regorgent de livres de carrière. Ces ouvrages sont des mines d’information pour vous aider à mieux réussir professionnellement. En lire au moins un par mois permet d’augmenter ses connaissances du monde du travail, et au fur et à mesure, de mieux en maîtriser les rouages.

10. Parce que le corps est une machine

Faire du sport, mais aussi marcher pour aller au travail, se rendre au bureau de son collègue plutôt que de lui envoyer un courriel ou, encore mieux, utiliser un bureau debout sont autant de moyens d’être plus actif physiquement. Rester en forme aujourd’hui réduit le risque de problèmes de santé demain et donc de possibles freins à sa carrière.