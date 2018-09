CUIERRIER (née BIGRAS)

Huguette



À Montréal, le 1er septembre 2018 à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Huguette Bigras, épouse de M. Gilles Cuierrier depuis 57 ans, fille de feu Eugène Bigras et de feu Aline Latour.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Jean (Lise Desormeaux), ses petits-enfants Gabriel et Mélissa (Charles Théoret), son frère Maurice Bigras (feu Huguette Brissette), neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le vendredi 7 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que samedi le 8 septembre de 10h à 12h30. Les funérailles se tiendront en l'église Saint-Antoine-Marie-Claret située au 10660, avenue Larose, Montréal le samedi 8 septembre à 13h. L'inhumation aura lieu au cimetière de Glen Robertson, Ontario à une date ultérieure.