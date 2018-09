BEAUCHAMP, Micheline

(née Ethier)



À Montréal, le 30 août 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée Madame Micheline Ethier Beauchamp, épouse de feu Robert Beauchamp.Elle laisse dans le deuil sa fille Sonia (Danielle), ses frères Roland (Renée), Mario et Alain (France), neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien, Montréal,le samedi 8 septembre 2018 de 10h à 13h. Une liturgie de la Parole sera tenue en son honneur à 13h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.