16 citations de Nathalie Normandeau qui s’en prend à «la présomption d’innocence sélective», de Jean-François Lisée

L’animatrice Nathalie Normandeau s’est montrée très critique envers le chef du Parti québécois (PQ) Jean-François Lisée, mercredi, dans son émission à BLVD 102,1.

L’ex-politicienne qui fait face à des accusations criminelles s’est insurgée que le chef péquiste invoque la présomption d’innocence pour défendre son député et candidat Guy Leclair, accusé pour une deuxième fois de conduite avec les capacités affaiblies.

Selon elle, Jean-François Lisée a la «présomption d’innocence sélective», alors qu’il fût l’un des premiers à boycotter son émission en raison des accusations criminelles qui pèsent contre elle.

Voici 16 citations de Nathalie Normandeau qui s’en prend virulemment au chef du PQ:

1. «Monsieur Lisée a de grands talents dans le domaine de l’humour. En fait, je lui ai suggéré ce matin, via notre page Facebook, après la politique, peut-être une carrière dans le domaine de l’humour, monsieur Lisée? Oui, j’ai bien ri en entendant ce que monsieur Lisée a affirmé, c’est-à-dire qu’il se réfugie derrière le principe de la présomption d’innocence pour défendre son député, son candidat, alors qu’il a été dans les premiers à monter au front dans le but de boycotter mon émission.»

2. «Rapellez vous. Ça va faire près de deux ans que je suis ici à BLVD 102,1 et la première chose qu’ont fait les députés de l’Assemblée nationale et en particulier les chefs de parti, François Legault, Philippe Couillard, Jean-François Lisée qui est montré au front, ils ont tous décidé de boycotter l’émission de Nathalie Normandeau, de celle qui vous parle.»

3. «Je me tapais sur les cuisses ce matin et je me disais: c’est pas croyable d’avoir une éthique aussi élastique. Je rêve ou quoi?»

4. «Monsieur Lisée qui nous fait, du haut de ses grands chevaux, de grandes leçons de moralité, un sermon presque, sur la présomption d’innocence, le voilà qu’il s’empêtre dans ses contradictions, nombreuses faut-il le rappeler.»

5. «J’ai bien ri, bien honnêtement. Je me disais ça manque tellement de conviction. Jean-François Lisée est dans la... et dans le pétrin pour ne pas dire autre chose et là, il tente par tous les moyens de remettre la pâte à dents dans le tube pour justifier comment le principe de la présomption d’innocence peut s’appliquer dans le cas de Guy Leclair mais dans d’autres circonstances, non, le principe ne s’applique pas.»

6. «Ils (les chefs de partis) ont peur. Ça fait deux ans qu’ils ont peur de venir à l’émission, et Jean-François Lisée, en se réfugiant derrière le principe de la présomption d’innocence, selon moi, perd toute crédibilité.»

7. «Et ce qui est le plus scandaleux dans tout ça, c’est que Jean-François Lisée, comme chef de parti, qui aspire à devenir ministre, comme député de l’Assemblée nationale, est appelé chaque jour à défendre l’intégrité de nos lois, de lois qui sont adoptées par les députés de l’Assemblée nationale et de défendre l’intégrité de notre système de justice.»

8. «Notre système de justice ça fait partie des trois piliers de notre démocratie au Québec. On vit dans une société de droit. Eh oui. Les gens qui sont accusés ont droit à la présomption d’innocence. Mais, dans mon cas, monsieur Lisée a préféré se réfugier derrière le tribunal de l’opinion populaire.»

9. «Lui, il a décidé que la guillotine tombait et il a été le premier à appuyer sur la gâchette pour me condamner.»

10. «C’est assez scandaleux merci. Assez incroyable! Et après ça, monsieur Lisée va venir nous demander de lui faire confiance? Mais c’est du grand n’importe quoi!»

11. «J’appelle ça de l’hypocrisie à l’état pur.»

12. «L’art de faire de la politique, on dit souvent que c’est l’art du compromis, mais c’est aussi l’art de bien patiner. Dans ce cas-ci, les patins de monsieur Lisée sont bien mal aiguisés. Il ne l’a pas pantoute en terme de patinage artistique, oubliez ça, non ça fait patate aujourd’hui dans le cas de monsieur Lisée.»

13. «Qui a été le premier dans les chefs de partis à monter aux barricades pour demander à Éric Caire de démissionner, de laisser sa place parce qu’il avait emprunté 55 000 $ au maire de L’Ancienne-Lorette. Qui? Jean-François Lisée est monté aux barricades et il ne s’est pas gêné.»

14. «Croyez-moi, aujourd’hui, Jean-François Lisée se retrouve dans le camp des arroseurs arrosés.»

15. «Sa campagne était très bien partie, mais je vous annonce qu’à partir de maintenant, il y a un gros vent d’est qui vient de souffler pour Jean-François Lisée et il va avoir beaucoup de difficultés à se démêler et à se dépêtrer de ses contradictions.»

16. «Nous allons inviter Jean-François Lisée à venir s’expliquer sur ce qu’il entend sur le principe de présomption d’innocence. On met ça sur notre liste pour demain. L’invitation est officiellement lancée aujourd’hui. J’invite Jean-François Lisée à venir me confronter ici dans Nathalie le midi. Qu’il vienne nous expliquer ce qu’il entend par le principe de la présomption d’innocence. Pourquoi c’est important une journée et pas important une autre journée? L’invitation est officiellement lancée. On verra s’il a le courage de ses opinions, s’il peut soutenir une contradiction comme celle-là encore très longtemps.»

Cliquez ici pour écouter l’extrait intégral