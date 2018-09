LEDUC, Gaëtan



De La Prairie, le 29 août 2018, à l'âge de 89 ans est décédé M. Gaëtan Leduc, époux de feu Mme Jeannine Guérin.Il laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Denis), Martine (François), Louise (Pierre), Jean (Annie), Michel (Patricia), André (Jacinthe), ses 18 petits-enfants Élodie, Érick, Rose, Amélie, Myriam, Jacob, Gabriel, Henri, Laury, Roxane, Charles, Louis-Philippe, Raphaël, Hélène, Jean-Samuel, Béatrice, Jordan et Marc-Antoine, son arrière-petit-fils Victor, ses soeurs Noëlla et Marie-Reine, ses belles-soeurs, ses beaux-frères ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances ce vendredi 7 septembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 8 septembre 2018 dès 8h30 au salon funéraire:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2Les funérailles seront célébrées samedi à 11h en l'église de La Nativité, 155 chemin de St-Jean, La Prairie, Qc, J5R 2J9.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.