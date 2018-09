SAVAGE (née CHOUINARD)

Lucille



À son domicile, accompagnée de ses enfants, est décédée sereinement le 30 août 2018, à l'âge de 89 ans, Mme Lucille Chouinard, epouse de feu M. Félicien Savage.Elle laisse dans le deuil sa fille Mireille, son fils Ghislain, ses deux soeurs Dina (Jean-Paul Poirier) et Jane (Georges Allain), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parent et amis.La famille vous accueillera au complexe:samedi le 8 septembre 2018 de 13h à 17h30. Une liturgie sera célébrée en chapelle à 17h.