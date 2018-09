LALONDE GIROUX, Kathleen



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 septembre 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Kathleen Giroux, épouse de feu Jean-Baptiste Lalonde.Elle laisse dans le deuil son fils Noah (Brigitte Jarry), ses petits-enfants, Jenny, Jessica et Alexandre, son arrière-petit-fils Jayden ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2www.lesieuretfrere.com, 450-359-0990le samedi 8 septembre 2018 à compter de 19h. Une cérémonie aura lieu le dimanche 9 septembre 2018 à 16h30, en la chapelle du complexe funéraire. Heures des visites: samedi de 19h à 22h et dimanche dès 13h30.