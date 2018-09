BRETON, Jean-Guy



De Laval-Ouest, le 29 août 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean-Guy Breton, époux de Lucille Gagné.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Suzie), Mario (Johanne), Germain et Sylvain (Mélanie), ses petits-enfants: Amy, Stéphanie, Jérémy, Nicolas, Guillaume, Émy et Lorick, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 septembre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 8 septembre dès 9h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu samedi le 8 septembre à 11h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.