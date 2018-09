PEPIN, Jeanne (née William)



Le 3 septembre 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Jeanne William, conjointe de feu M. Louis Lavoie.Elle laisse dans le deuil Carole (Pierre Moreau) et Richard (Martine Noiseux), ses petits-enfants Éric (Geneviève) et Annie (Marco), ses arrière-petits-enfants Zachary, Anaïk et Loïc, sa soeur Thérèse et son frère feu Paul, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, la famille Lavoie; Marie-France, Pierre, Sylvie, feu Mario, Alain et Lucie et leurs conjoints, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous recevra le vendredi 7 septembre 2018 dès 9h en l'église Saint-Matthieu de Beloeil, 1010 Richelieu, Beloeil. Les funérailles suivront à 11h.www.salondemers.com