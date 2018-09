HÉBERT, Denise



À l'hôpital Anna-Laberge, le 29 août 2018, à l'âge de 84 ans, suite à un long combat contre le cancer, est décédée Mme Denise Hébert, de Saint-Rémi, entourée de son époux René Robidoux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son frère Rolland (Agathe Vary), sa belle-soeur Jeannine Landry, son beau-frère Claude Robidoux, ses belles-soeurs Reina et Ghislaine Trudeau, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle va rejoindre sa soeur feu Margot (feu Guy Martin) et son frère feu Jean-Paul.Elle a été confiée au salon:www.poissantetfils.caLa famille recevra vos condoléances le samedi 8 septembre dès 10h00 en l'église Saint-Rémi. Les funérailles auront lieu au même endroit à 11h00. L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Isidore.La famille de Denise remercie sincèrement le personnel de l'hôpital Anna-Laberge de Châteauguay pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation de l'hôpital Anna-Laberge.