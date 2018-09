BROUSSEAU, Aline



À son domicile à Saint-Charles-Borromée, le 30 août 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Aline Brousseau, épouse en premières noces de feu Gabriel Lepage et en secondes noces de feu Omer Dion, demeurant à Saint-Charles-Borromée et native de Saint-Jacques. Elle était la grand-mère de feu Gabriel.La défunte laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Jean-Guy Bonin), Sylvain (Guytanne Lepage), Serge (Jocelyne Chevalier), Mario (Odette Michaud), Gérard (Guylaine Beaulieu) et Francine (Christian Lafontaine), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces des familles Brousseau, Lepage et Dion, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances en l'église de Saint-Jacques le samedi 8 septembre à compter de 13h, suivi des funérailles à 14h. Direction funéraire:COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE MONTCALM450-839-3450